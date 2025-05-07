Круглый стол в Ашхабаде положил начало серии мероприятий ЮНФПА по гендерному равенству

5 мая 2025 года ЮНФПА в Туркменистане в сотрудничестве с Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде провели круглый стол с представителями ключевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций гражданского общества Ахалского велаята.

Целью круглого стола являлся мониторинг и оценка реализации Национального плана действий (НПД) по гендерному равенству на 2021-2025 годы, мониторинг и оценка реализации Дорожной карты по выполнению рекомендаций Национального обследования по здоровью и положению женщины в семье, а также ознакомление с мероприятиями, запланированными в рамках Дорожной карты по выполнению заключительных рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

В мероприятии приняли участие более 20 представителей велаятских структур, включая хякимлик Ахалского велаята, депутаты Меджлиса, региональные управления здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, правоохранительные органы, региональные отделения Союза Женщин Туркменистана и молодежной организации, представители Национального общества Красного полумесяца, профсоюзов, Института Государства, права и демократии, а также представители региональных подразделений миграционной, пограничной и таможенной служб.

Участники обсудили достигнутый прогресс и существующие проблемы в реализации НПД по гендерному равенству, ход выполнения рекомендаций Дорожной карты по итогам Национального обследования по здоровью и положению женщины в семье и Заключительных замечаний КЛДЖ. Целью дискуссий являлось обеспечение согласованности усилий с национальными и международными стандартами в области гендерного равенства. Также в ходе круглого стола особое внимание уделялось мониторингу вопросов касательно положения сельских женщин, женщин с инвалидностью и других категорий населения по принципу “не оставлять никого позади”.

Проведенный в Ашхабаде круглый стол стал продолжением серии мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление гендерного равенства в Туркменистане. Сосредоточение внимания на мониторинге реализации НПД по гендерному равенству, а также Дорожной карты по выполнению рекомендаций Национального обследования по здоровью и положению женщины в семье, наряду с рекомендациями КЛДЖ, способствует созданию комплексной основы для продвижения гендерно-ориентированной политики и практики на национальном уровне. Аналогичные круглые столы состоятся до 4 июня 2025 года в Дашогузском и Балканском велаятах, а также городе Ашхабад.

ЮНФПА продолжает оставаться стратегическим партнером Правительства Туркменистана в продвижении гендерного равенства, уделяя особое внимание предотвращению и реагированию на гендерное насилие, обеспечению доступа к услугам в области репродуктивного здоровья и содействию гендерному равенству через различные программы и инициативы. ///nCa, 7 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)