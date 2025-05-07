Официальный визит Национального Лидера туркменского народа во Францию

5 мая 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов совершил официальный визит во Французскую Республику. Целью визита стало укрепление многопланового партнерства между Туркменистаном и Францией в политической, экономической и культурной сферах. Программа визита включала важные встречи, в частности, с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также Туркмено-французский экономический форум, который подчеркнул растущий интерес французского бизнеса к динамичному рынку Туркменистана.

Прибытие и начало программы визита

Самолет Героя-Аркадага приземлился в Международном аэропорту Парижа «Орли», где его тепло встретили французские официальные лица и Почетный караул. Аэропорт был украшен флагами обеих стран, символизирующими прочные двусторонние связи. В ходе непродолжительной беседы представитель дружественной страны отметил высокое уважение Франции к сотрудничеству с Туркменистаном, а Бердымухамедов подчеркнул давнее и плодотворное партнерство и потенциал для дальнейшего роста в ходе этого визита.

Значимая первая встреча состоялась в резиденции Мартена Буига, главы французской компании Bouygues, давнего партнера в проектах развития Туркменистана. Буиг выразил свое почтение Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и дал высокую оценку экономической стратеги страны и благоприятным условиям для инвестиций. Герой-Аркадаг поблагодарил Буига, отметив вклад компании, включая строительство французской языковой школы и различных инфраструктурных объектов. Основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие этого партнерства, и Буиг вновь заявил о своей заинтересованности в работе на туркменском рынке.

Туркмено-французский экономический форум

Ключевым событием визита стал Туркмено-французский экономический форум, состоявшийся в отеле «InterContinental Paris – Le Grand». Форум, организованный с целью укрепления торгово-экономических связей, собрал руководителей крупнейших французских компаний и туркменских делегатов. Филипп Готье, исполнительный директор французской Международной ассоциации «MEDEF International», открыл мероприятие, отметив его историческую значимость и инвестиционную привлекательность Туркменистана, обусловленную стабильностью экономической системы и благоприятной деловой средой.

Перед началом форума участники ознакомились с выставкой, демонстрирующей экономические достижения и культурное наследие Туркменистана. В своем основном выступлении Герой-Аркадаг обрисовал геополитическое и геоэкономическое положение Туркменистана и предложил стратегии развития сотрудничества. Он особо отметил нейтральный статус Туркменистана, в третий раз признанный ООН в 2025 году, и его политику “открытых дверей”, направленную на развитие равноправных международных партнерских отношений. Он пригласил участников на мероприятия, которые пройдут в Ашхабаде 12 декабря 2025 года и будут посвящены 30-летию нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

Герой-Аркадаг также осветил региональные отношения Туркменистана, отметив позитивную динамику торговли с Ираном и стабильные связи с Афганистаном и другими соседними государствами. Он привел недавнюю встречу Центральная Азия-ЕС в Самарканде в качестве свидетельства растущей вовлеченности Туркменистана в европейское сотрудничество. В экономическом контексте он упомянул включение Туркменистана в список развивающихся экономик МВФ и наличие надежной правовой базы для инвестиций, подкрепленной двумя национальными программами развития: Программой индустриализации страны на период до 2030 года и Национальной программой социально-экономического развития страны до 2052 года.

Он предложил пять ключевых направлений туркмено-французского сотрудничества:

1. Расширение присутствия французских товаров и услуг в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, спутниковые технологии, транспорт, водные ресурсы, химическая и фармацевтическая промышленность.

2. Использование французского опыта в области городского развития, мониторинга выбросов метана, геологической разведки и «зеленой» энергетики с предложением обсуждений в рамках туркмено-французской рабочей группы по энергетике.

3. Содействие выходу на туркменский рынок малых и средних французских предприятий.

4. Развитие сотрудничества в сфере туризма, учитывая мировое лидерство Франции и потенциал Туркменистана.

5. Подготовка туркменских специалистов в этих областях.

Форум завершился подписанием ряда меморандумов, включая соглашения между агентствами Туркменистана и французскими компаниями, такими как Airbus, IGN FI, SUEZ International и другими, охватывающие телекоммуникации, сельское хозяйство, управление водными ресурсами и газовую промышленность. Французские бизнес-лидеры выразили энтузиазм по поводу экономического потенциала Туркменистана и благодарность за предоставленную возможность рассмотреть совместные проекты.

Официальные встречи и двусторонние соглашения

По завершении форума Герой-Аркадаг был официально принят в Елисейском дворце Президентом Эммануэлем Макроном. Церемония ознаменовалась звучанием национальных гимнов, прохождением Почетного караула и взаимным представлением делегаций. В ходе личной встречи Макрон подчеркнул, что Франция видит в Туркменистане стратегического союзника, и выразил одобрение его нейтральному, ориентированному на мир внешнеполитическому курсу. Бердымухамедов поблагодарил Макрона за гостеприимство и вновь заявил о стремлении Туркменистана к укреплению отношений, основанных на взаимном уважении.

Лидеры определили ключевые секторы для сотрудничества, включая энергетику, транспорт, строительство, водное хозяйство и спутниковые технологии. Они подтвердили свою готовность к освоению этих перспектив, используя значительный потенциал обеих стран. Встреча завершилась подписанием ряда двусторонних соглашений, в том числе:

Декларацию о сотрудничестве в области устойчивого городского развития между Правительством Туркменистана и Правительством Французской Республики;

Дорожную карту сотрудничества в области образования и через высшие учебные заведения на 2025-2026 годы между Министерством образования Туркменистана и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики;

Соглашение между Министерством культуры Туркменистана и Национальным музеем естественной истории Франции о сотрудничестве в области археологических исследований;

Рамочное соглашение между Агентством «Туркменсвязь» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией Thales Alenia Space France по оснащению национального телекоммуникационного спутника «TürkmenÄlem 52°E-2»;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией Kayrros SAS (Французская Республика).

Дальнейшее обсуждение и культурные связи

Визит продолжился деловым ужином с участием обеих делегаций, где Герой-Аркадаг передал приветствия Президента Сердара Бердымухамедова и поблагодарил Францию за поддержку нейтралитета Туркменистана и международных инициатив. Он подчеркнул предстоящий Ашхабадский форум 12 декабря 2025 года как платформу для глобального диалога по вопросам мира и безопасности, подчеркнув роль ООН в обеспечении устойчивой глобальной стабильности.

Бердымухамедов подчеркнул активное участие Туркменистана в рамках ЕС-Центральная Азия, включая инициативу “Global Gateway” и Транскаспийский транспортный коридор, используя развитую инфраструктуру Туркменистана. Он затронул вопросы регионального управления водными ресурсами, выступая за международное право и взаимное уважение между государствами Центральной Азии, при участии ООН.

В культурном плане Герой-Аркадаг отметил активный туркмено-французский обмен, включая Дни Франкофонии, кинопоказы и выставки. Он особо отметил Французский институт в Ашхабаде, обучение французскому языку в туркменских школах и памятник Оноре де Бальзаку в Ашхабаде. Высокую оценку получило археологическое сотрудничество, осуществляемое, в том числе, группой MAFTUR, и прозвучало предложение о демонстрации туркменских находок бронзовой эры в Париже в 2027–2028 годах. Он также упомянул о зарождающемся сотрудничестве в спелеологии, с французскими экспедициями в пещеры Койтендага в Туркменистане.

Заключение и отъезд

В заключение Герой-Аркадаг подтвердил приверженность Туркменистана многоплановому партнерству с Францией, выразив благодарность за теплый прием. Макрон ответил взаимностью, подчеркнув важность предложений и передав наилучшие пожелания Президенту Сердару Бердымухамедову. По завершении визита Герой-Аркадаг вернулся в Ашхабад, где его тепло встретили официальные лица.

Визит стал важной вехой в туркмено-французских отношениях, укрепив политические, экономические и культурные связи. Он подчеркнул нейтральную политику “открытых дверей” Туркменистана и его привлекательность как стабильного, благоприятного для инвестиций партнера, открывая новые горизонты для углубления сотрудничества с Францией и европейскими странами./// nCa, 7 мая 2025 г.