ПРООН и Хедайя укрепляют национальный потенциал Туркменистана в противодействии насильственному экстремизму

Ашхабад, 6 мая 2025 года – Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Туркменистане совместно с Хедайя, Международным центром совершенства по противодействию экстремизму и насильственному экстремизму – запустила трёхдневный тренинг, который проходит с 6 по 8 мая 2025 года. Инициатива направлена на усиление национальных усилий Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ).

В обучении принимают участие представители центральных и местных органов государственной власти, правоохранительных органов, организаций гражданского общества, а также социальные работники, психологи и другие ключевые заинтересованные стороны, участвующие в противодействии насильственному экстремизму. Благодаря всеобъемлющему и межведомственному подходу мероприятие направлено на повышение операционных возможностей и укрепление взаимодействия между участниками, работающими в области профилактики, реабилитации и реинтеграции лиц, находящихся в группе риска или пострадавших от насильственного экстремизма.

Учитывая сложный и многогранный характер насильственного экстремизма, тренинг нацелен на развитие скоординированных, всеобъемлющих мер, охватывающих все общества, при том особое внимание уделяется роли семей и сообществ в профилактике. Участники совместно разрабатывают устойчивые модели, учитывающие местный контекст и способствующие раннему выявлению и постоянному вовлечению, что в конечном итоге укрепляет устойчивость и сплочённость среди молодёжи.

Данная инициатива является частью странового компонента Туркменистана в рамках регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии. Проект направлен на укрепление национального и регионального потенциала стран Центральной Азии в решении коренных причин насильственного экстремизма посредством инклюзивных, инициированных на местном уровне и устойчивых решений. ///nCa, 7 Мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)