Туркменистан занял третье место в международном конкурсе по кибербезопасности

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) были подведены итоги третьего Международного киберчемпионата по информационной безопасности.

Команда туркменской Государственной компании электросвязи «Туркментелеком» заняла третье место.

Первые два места заняли команды из России.

Это крупнейшее онлайн-соревнование в области кибербезопасности, которое проходит ежегодно. На нём команды демонстрируют свои навыки по отражению кибератак, обмениваются опытом и борются за звание лучших экспертов по защите от киберугроз.

В этом году в чемпионате участвовали 40 команд из 19 стран. В финал прошли 7 команд из России, Туркменистана и Мьянмы, а всего было подано 180 заявок из 21 страны.

Международный киберчемпионат организовали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Ростелеком. ///nCa, 27 мая 2024 г.