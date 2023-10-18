В Казахстане состоялась Вторая встреча советников и секретарей по национальной безопасности Индии и Центральной Азии

17 октября 2023 года в Астане, Казахстан, состоялась вторая встреча секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности Индии и Центральной Азии.

Во встрече приняли участие советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, а также советники и секретари по национальной безопасности Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Узбекистана. Туркменистан был представлен на уровне посольства в Астане.

На второй встрече секретарей/советников по национальной безопасности Советов безопасности Индии и Центральной Азии были освещены несколько жизненно важных аспектов отношений Индии и Центральной Азии, сообщает Financial Express.

Аджит Довал затронул в своем выступлении вопросы трансформации отношений между Индией и странами Центральной Азии в различных областях, таких как политика, торговля, экономика, безопасность и оборона. По его словам, эти отношения превратились в многогранное и взаимовыгодное взаимодействие, основанное на доверии, понимании и дружбе.

Встреча, согласно источникам, стала важной вехой в развитии сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии. Фундамент для проведения встреч подобного уровня был заложен во время первого саммита Индия-Центральная Азия 27 января 2022 года.

Связуемость

Связь и экономическая интеграция стали центральным приоритетом для Индии, поскольку хорошо реализованные инициативы в этой области могут укрепить отношения. Тем не менее, было подчеркнуто, что любые усилия в этом направлении должны отдавать приоритет консультациям, прозрачности при уважении суверенитета и территориальной целостности каждой вовлеченной страны. Более того, этими инициативами должны руководствоваться экологические соображения и финансовая целесообразность.

Согласно источникам, было отмечено членство Индии как в Международном транспортном коридоре Север-Юг (INSTC), так и в Ашхабадском соглашении, а соседям из Центральной Азии были направлены приглашения использовать порт Чабахар для морской торговли. Эта инициатива будет расширяться и дальше, поскольку Узбекистан и Туркменистан готовы присоединиться к INSTC, охватывая все пять стран Центральной Азии.

Затрагивая тему цифровой инфраструктуры и безопасности платежей, Индия предложила бесплатно предоставить странам Центральной Азии Единый платежный интерфейс (UPI), запатентованный ее Центральным банком. Эта технология могла бы помочь создать суверенные цифровые платежные системы в режиме реального времени, адаптированные к их конкретным потребностям, укрепляя коммерческие связи и помогая путешествующим по медицинским показаниям, бизнесменам и индийским студентам в Центральной Азии.

Стратегическое сотрудничество в области полезных ископаемых и редкоземельных элементов

В ходе встречи Индия предложила создать Индийско-Центральноазиатский форум по редкоземельным элементам, направленный на укрепление партнерских отношений в области редкоземельных элементов и стратегических полезных ископаемых. Такое сотрудничество может основано на взаимной выгоде, прозрачности и долгосрочных целях.

Это также будет способствовать участию индийских частных компаний в этом регионе для инвестиций и совместного экономического развития.

Терроризм, Незаконный оборот наркотиков, Кибербезопасность, Афганистан

В ходе совещания были рассмотрены постоянно актуальные проблемы терроризма и незаконного оборота наркотиков, также было представлено обязательство полностью профинансировать программы по наращиванию потенциала в ряде областей для эффективного противодействия этим угрозам.

Сотрудничество в области кибербезопасности было определено как краеугольный камень отношений между Индией и Центральной Азией. Индия обязалась тесно сотрудничать со странами Центральной Азии в целях укрепления их защиты от киберугроз, пригласив руководителей агентств кибербезопасности стран Центральной Азии принять участие в стратегическом киберпространстве в Индии.

Ситуация в Афганистане по-прежнему вызывает озабоченность у стран-участниц встречи. Они разделают такие приоритеты, как оказание гуманитарной помощи, обеспечение инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также защита прав женщин, детей и меньшинств.

Связи между людьми

Культурные узы были признаны самыми прочными связями между Индией и Центральной Азией. Индия предложила провести семинар, которые поспособствовал бы более глубокому пониманию истории и контекста ислама, мирному сосуществованию и социальной гармонии.

В мире, сталкивающемся со значительными вызовами, участники встречи подчеркнули ценность диалога как основного средства урегулирования разногласий и споров, в основе которого лежит дипломатия. Была подтверждена приверженность Индии глубокому и устойчивому взаимодействию со странами Центральной Азии, и представленные Индией предложения по укреплению связей между Индией и Центральной Азией были высоко оценены участвующими странами Центральной Азии.

На встрече была подчеркнута важность регулярного диалога между Советами безопасности стран-участниц, учитывая общие вызовы терроризма, экстремизма и радикализации в регионе. Было решено, что третья встреча советников по национальной безопасности Индии и Центральной Азии/секретарей Советов безопасности состоится в Кыргызской Республике в 2024 году. ///Financial Express, 17 октября 2023 г.