Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана провели переговоры в Астане – в фокусе транспорт и торгово-экономические отношения

В понедельник, 27 мая, в Астане состоялись переговоры между Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов казахско-туркменского сотрудничества, в том числе состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Основной акцент сделан на практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственных визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в октябре 2021 года и Президента Сердара Бердымухамедова в Астану в октябре 2022 года, а также официального визита главы МИД РК в Ашхабад в октябре прошлого года.

Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств в последние годы отношения между странами выведены на качественно новый уровень.

Особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества.

За последние пять лет объём взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном вырос практически в 4 раза. В 2023 году данный показатель продемонстрировал рост на 28% и достиг 563 млн долларов США.

«В первом квартале текущего года объём торговли между двумя странами превысил 100 млн долларов. Положительные тенденции вселяют большую уверенность в выполнении задачи глав государств по увеличению нашей взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшем будущем», – заявил М.Нуртлеу.

Стороны дали высокую оценку взаимодействию в транзитно-транспортной сфере. Успешным примером казахско-туркменской кооперации является железнодорожная магистраль «Казахстан – Туркменистан – Иран», потенциал которой благодаря предпринимаемым мерам с каждым годом наращивается. В прошлом году объём перевозок между странами увеличился на 20% и составил 1,3 млн тонн.

Министры отметили значительный потенциал сотрудничества в сфере энергетики, в том числе перспективы реализации совместных проектов. Выразили готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия на данном направлении.

«Туркменистан, со своей стороны, поддерживает Казахстан в реализации всех его инициатив и рекомендаций на глобальном и региональном уровне. Уверен, что наши сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном», – сказал Мередов.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули содержательную повестку культурно-гуманитарного сотрудничества. В соответствии с поручением глав государств в этом году в Астане будут проведены Дни культуры Туркменистана, а в Ашхабаде Дни культуры Казахстана, в рамках которых планируется выступление творческих коллективов и торжественное открытие памятников выдающимся поэтам двух стран – Махтумкули Фраги и Абаю Кунанбаеву. В этом контексте положительно отмечены мероприятия по празднованию 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского классика М.Фраги.

В ходе встречи министры «сверили часы» по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, подтвердили приверженность далее тесно сотрудничать в рамках многосторонних структур, а также продолжить оказывать взаимную поддержку при продвижении инициатив двух государств.

Стороны подчеркнули важность углубления региональной кооперации, в особенности необходимость завершения процедуры подписания пятистороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. ///nCa, 27 мая 2024 г.