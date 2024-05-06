Пустыни в Центральной Азии – Часть первая

nCa Report

В Центральной Азии насчитывается около 14 территорий и районов, которые относятся к категории пустынь. Некоторые из них включены в эту категорию в основном по техническим причинам, а одна из пустынь вообще не должна была существовать.

Общая площадь пустынь в Центральной Азии составляет около 1,5 миллионов квадратных километров. Это приблизительная оценка, поскольку некоторые территории частично перекрываются, и площадь пустынь также не является строго стабильной.

Пустыни Центральной Азии

Пустыня Страна Площадь 1 Аральские Каракумы Казахстан 40000 кв.км 2 Аралкум Узбекистан / Казахстан самая молодая (и самая нежеланная) пустыня в мире [1] 3 Барсуки Казахстан Большие Барсуки площадью около 2400 кв. км (неподтвержденные данные) Малые Барсуки площадью около 800 кв. км (неподтвержденные данные) 4 Бетпак-Дала Казахстан 75000 кв.км. 5 Карагие Казахстан карстовая впадина протяженностью 40 километров, расположенная недалеко от Каспийского моря [2] 6 Каракум Туркменистан 350000 кв.км 7 Казахская полупустыня Казахстан 678400 кв.км 8 Кызылкум Узбекистан 298000 кв.км 9 Мирзачуль Узбекистан 10000 кв.км [3] 10 Мойынкум Казахстан / Кыргызстан 37500 кв.км 11 Рын-пески Казахстан / Россия 40000 кв.км 12 Сарыесик-Атырау Казахстан [4] 13 Таукум Казахстан 10000 кв.км

[1] – Пустыня Аралкум является самой молодой в мире. Она возникла примерно в 1960 году на морском дне, которое когда-то занимало Аральское море. В советское время здесь было много токсичных отходов. Его размеры постоянно меняются в зависимости от притока воды в Арал. Если усилия по восстановлению Аральского моря в конечном итоге увенчаются успехом, ученые полагают, что пустыня Аралкум может значительно сократиться или вовсе исчезнуть.

[2] – Карст – это тип ландшафта, в котором в результате растворения коренных пород образуются воронки, просадочные потоки, пещеры, родники и другие характерные особенности. Карст связан с растворимыми породами, такими как известняк, мрамор и гипс.

[3] – Географически Мирзачульская пустыня является юго-восточным продолжением пустыни Кызылкум, лессовая равнина. Благодаря последовательным усилиям, предпринятым с конца 19-го века, Мирзачуль превратился из пустыни в высокопродуктивный сельскохозяйственный район. Сегодня это крупный производитель хлопка и зерна в Узбекистане, площадь которого составляет более 500 000 гектаров. Гулистон и Янгиер, расположенные в Сырдарьинской области, являются основными населенными пунктами в Мирзачульской степи.

Лесс – это эоловый осадок, образовавшийся в результате отложения наносимого ветром ила, обычно размером 20-50 микрометров. Он состоит из двадцати или менее процентов глины и смеси песка и ила, которые слабо сцементированы карбонатом кальция. Таким образом, лессовые равнины представляют собой плоские участки, покрытые такими отложениями. Это помогает сделать сельскохозяйственные угодья очень плодородными.

[4] – Сарыесик-Атырау – песчаная пустыня, относительно экологически чистая, с незначительной эрозией. Большое количество небольших озер и прудов, а также редкие луга, на которых обитает разнообразная популяция животных и птиц.

© Мухиддин Джулиев – Research Gate

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Пустыни Центральной Азии не поддаются четкой классификации. В некоторых из них обитает множество уникальных представителей флоры и фауны, иногда находящиеся под угрозой исчезновения. Именно поэтому мы не можем отнести их просто к категории пустынь и рассматривать исключительно как пустыни. /// nCa, 6 мая 2024 г. [продолжение следует]