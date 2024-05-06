Пустыни в Центральной Азии – Часть первая

nCa Report
В Центральной Азии насчитывается около 14 территорий и районов, которые относятся к категории пустынь. Некоторые из них включены в эту категорию в основном по техническим причинам, а одна из пустынь вообще не должна была существовать.
Общая площадь пустынь в Центральной Азии составляет около 1,5 миллионов квадратных километров. Это приблизительная оценка, поскольку некоторые территории частично перекрываются, и площадь пустынь также не является строго стабильной.
Пустыни Центральной Азии
|Пустыня
|Страна
|Площадь
|1
|Аральские Каракумы
|Казахстан
|40000 кв.км
|2
|Аралкум
|Узбекистан / Казахстан
|самая молодая (и самая нежеланная) пустыня в мире [1]
|3
|Барсуки
|Казахстан
|Большие Барсуки площадью около 2400 кв. км (неподтвержденные данные)
Малые Барсуки площадью около 800 кв. км (неподтвержденные данные)
|4
|Бетпак-Дала
|Казахстан
|75000 кв.км.
|5
|Карагие
|Казахстан
|карстовая впадина протяженностью 40 километров, расположенная недалеко от Каспийского моря [2]
|6
|Каракум
|Туркменистан
|350000 кв.км
|7
|Казахская полупустыня
|Казахстан
|678400 кв.км
|8
|Кызылкум
|Узбекистан
|298000 кв.км
|9
|Мирзачуль
|Узбекистан
|10000 кв.км [3]
|10
|Мойынкум
|Казахстан / Кыргызстан
|37500 кв.км
|11
|Рын-пески
|Казахстан / Россия
|40000 кв.км
|12
|Сарыесик-Атырау
|Казахстан
|[4]
|13
|Таукум
|Казахстан
|10000 кв.км
[1] – Пустыня Аралкум является самой молодой в мире. Она возникла примерно в 1960 году на морском дне, которое когда-то занимало Аральское море. В советское время здесь было много токсичных отходов. Его размеры постоянно меняются в зависимости от притока воды в Арал. Если усилия по восстановлению Аральского моря в конечном итоге увенчаются успехом, ученые полагают, что пустыня Аралкум может значительно сократиться или вовсе исчезнуть.
[2] – Карст – это тип ландшафта, в котором в результате растворения коренных пород образуются воронки, просадочные потоки, пещеры, родники и другие характерные особенности. Карст связан с растворимыми породами, такими как известняк, мрамор и гипс.
[3] – Географически Мирзачульская пустыня является юго-восточным продолжением пустыни Кызылкум, лессовая равнина. Благодаря последовательным усилиям, предпринятым с конца 19-го века, Мирзачуль превратился из пустыни в высокопродуктивный сельскохозяйственный район. Сегодня это крупный производитель хлопка и зерна в Узбекистане, площадь которого составляет более 500 000 гектаров. Гулистон и Янгиер, расположенные в Сырдарьинской области, являются основными населенными пунктами в Мирзачульской степи.
Лесс – это эоловый осадок, образовавшийся в результате отложения наносимого ветром ила, обычно размером 20-50 микрометров. Он состоит из двадцати или менее процентов глины и смеси песка и ила, которые слабо сцементированы карбонатом кальция. Таким образом, лессовые равнины представляют собой плоские участки, покрытые такими отложениями. Это помогает сделать сельскохозяйственные угодья очень плодородными.
[4] – Сарыесик-Атырау – песчаная пустыня, относительно экологически чистая, с незначительной эрозией. Большое количество небольших озер и прудов, а также редкие луга, на которых обитает разнообразная популяция животных и птиц.
© Мухиддин Джулиев – Research Gate
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Пустыни Центральной Азии не поддаются четкой классификации. В некоторых из них обитает множество уникальных представителей флоры и фауны, иногда находящиеся под угрозой исчезновения. Именно поэтому мы не можем отнести их просто к категории пустынь и рассматривать исключительно как пустыни. /// nCa, 6 мая 2024 г. [продолжение следует]