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Туркменистан намерен укрепить отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

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В ходе заседания Кабинета министров в субботу (25 мая), вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отчитался о реализуемых мерах по дальнейшему развитию отношений Туркменистана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Особое место в докладе было отведено таким странам, как Китай, Япония, Корея и Малайзия.

Китай: В отношении Китайской Народной Республики вице-премьер, руководитель МИД сообщил, что всестороннее стратегическое партнёрство с КНР эффективно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также было доложено, что в целях практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в Ашхабаде 29 ноября прошлого года 6-го заседания Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству, разработан План действий на 2024–2025 годы.

Касаясь отношений в гуманитарном направлении, вице-премьер, руководитель МИД проинформировал, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Китай в январе 2023 года, начиная с июля текущего года планируется провести комплекс мероприятий, посвящённых Году культуры Туркменистана в Китае.

Наряду с этим ведётся работа в целях укрепления договорно-правовой базы стратегического межгосударственного сотрудничества, в частности, разработан пакет документов. Для обсуждения вопросов в этой сфере было предложено организовать во втором полугодии двусторонние межведомственные консультации.

Япония: В настоящее время ведётся работа по организации встречи Президента Туркменистана с Премьер-министром Японии в рамках предстоящего в Астане Саммита «Центральная Азия+Япония». Вместе с тем прозвучала информация о планируемых к подписанию двусторонних документах, охватывающих различные сферы взаимодействия.

Корея: Мередов отметил, что в последние годы двусторонние отношения с Кореей обрели эффективный характер и качественно новое наполнение.

Малайзия: Затронув тему сотрудничества с Малайзией, которая выступает в числе значимых партнёров страны, вице-премьер озвучил ряд предложений, нацеленных на укрепление межгосударственных отношений.

АСЕАН: Туркменистан предлагает во втором полугодии 2024 года провести форум или встречу в формате «Центральная Азия+АСЕАН», который были инициирован Туркменистаном в 2022 году.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложения и отметил, что Туркменистан успешно развивает всестороннее партнёрство в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Туркменистана заострил внимание на предстоящих переговорах на высшем уровне, визитах, встречах различного формата и поручил вице-премьеру, руководителю МИД обеспечить надлежащую организацию всех запланированных мероприятий. ///nCa, 27 мая 2024 г.

 

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