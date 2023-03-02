Эффект Джека Ма – Готовый пример для Центральной Азии – Часть вторая

Джек Ма, конечно, не самый богатый человек в мире. Даже в Китае он не самый богатый – он находится на 5-м месте. Однако у него более высокий авторитет из-за его готовности поделиться секретами своего успеха.

В статье в издании Enterprise League кратко излагаются секреты успеха Джека Ма:

10 правил успеха от Джека Ма

28 марта 2022

Интернет, несомненно, послужил спусковым крючком, но успех Джека Ма пришел в результате его собственных правил. Итак, чтобы помочь вам осуществить ваши собственные мечты и стать победителем, мы составили список самых известных 10 правил успеха Джека. Прислушайтесь к совету Джека Ма и постройте свою собственную империю!

Привыкайте к неудачам

Джек Ма очень хорошо знаком с неудачей. Он подавал заявление в колледж 3 раза, прежде чем его приняли. Даже KFC не сочли его подходящим работником. Большинство людей сдаются с первой попытки. Вероятно, это станет определяющим моментом в их жизни – они перестанут гнаться за своими мечтами и перейдут к чему-то другому. Джек Ма другой, он никогда не сдается.

Продолжай мечтать

Секрет успеха Джека Ма состоял в том, чтобы сохранить свою мечту в силе, чего бы это ни стоило. Его любимый вымышленный персонаж Алибаба вдохновляет его. На встрече он объяснил, что фраза “Сохрани свою мечту живой” была секретным ключевым словом, которое открыло дверь к успеху, аналогично истории Алибабы. Теперь вы знаете, почему его компании носят это название.

Культура компании является ключевой

Он начинал с того, что в его компании работало всего 18 молодых людей, а сегодня их число превышает 20 000 сотрудников. Ключевым объединяющим фактором является прозрачность и открытость для критики. К ним относятся как к членам семьи и они даже имеют доступ к беспроцентным кредитам для первоначального взноса за недвижимость.

Игнорируйте ненавистников

Когда Джек Ма разрабатывал Alipay, многие люди говорили, что проект обречен на провал. Даже некоторые из его ближайших друзей раскритиковали идею, назвав ее худшей на свете. Он надел свою бейсболку и продолжил свой путь. Если бы Джек прислушался к советам, то не создал бы безопасный способ оплаты с более чем полумиллиардом довольных пользователей.

Черпайте мотивацию в поп-культуре

Джек Ма любит “Крестного отца”, “Форреста Гампа” и “Телохранителя”. В детстве он пересматривал эти фильмы по нескольку раз. Вдохновение исходило от актеров и от того, как они справлялись со своими репликами. По их игре он понял, что, когда люди показывают свои настоящие лица и говорят от всего сердца, воздействие становится мощным. Вот почему он мотивирует других оставаться верными себе.

Научитесь говорить “нет”

Джека Ма ежедневно бомбардируют идеями. Обычно он отвечает “нет”. Как генеральный директор Alibaba, он считает, что если он хоть на секунду отклонится от основной миссии своей компании, у Alibaba будут проблемы. Однако, если идея соответствует целям Alibaba и представляет собой отличную возможность для роста, однозначным ответом будет “да”.

Создайте сильное название бренда

Джек Ма выбрал Alibaba в качестве названия своей компании по многим причинам. Одна из них, о которой мы упоминали ранее, – его любимый вымышленный персонаж. Другим вариантом был бы Интернет, потому что узнаваемое имя – это плюс. Более того, оно начинается с первой буквы алфавита “А”, что означает, что в каталогах его фирма будет занимать первые строчки.

Клиент всегда на первом месте

Джек Ма создал революционную философию бизнеса, которая навсегда изменила мир. На первом месте клиенты, затем сотрудники и в последнюю очередь акционеры. Клиенты – это те, кто обеспечивает доход компании, а сотрудники – главные движущие силы инноваций

Не жалуйся

Джек Ма считает, что люди, которые жалуются, являются потенциальными клиентами. Если вы предлагаете решение конкретной проблемы, вы нацелены на миллионную потенциальную аудиторию. Лучший совет Джека Ма молодым людям – перестать жаловаться и искать ответы.

Пусть страсть будет вашим главным побуждением

Вначале, разговаривая со своей командой маркетологов, он объяснил им, что нужно создать рекламную кампанию не только для китайских сайтов, но и для сайтов, расположенных в США. Его страсть к росту стала фактором, обусловившим его успех. Джек Ма также поощряет своих сотрудников относиться к работе как к стартапу, а не как к корпорации.

Вывод

Джек Ма на своем опыте показывает, как любой предприниматель по всему миру может воплотить свою мечту в жизнь. Как предприниматель, вы можете учиться на примере его упорной работы, философии и жизнестойкости. Если вы будете использовать их правильно, ваша дверь к успеху откроется раньше ожидаемого.

https://enterpriseleague.com/blog/10-rules-for-success-from-jack-ma/#:~:text=Keep%20the%20dream%20going%E2%80%8B,success%20similar%20to%20Alibaba’s%20story.

* * *

Успех Jack Ma основан на успехе Alibaba Group и платформы Ali Express, то есть решений для электронной коммерции как для оптовой, так и для розничной торговли.

Ограничения, связанные с Covid, помогли инициировать развитие электронной коммерции в Центральной Азии. Из-за предприимчивого характера людей в регионе онлайн торговля поразила воображение каждого.

Теперь почти каждый магазин в Центральной Азии может принимать заказы по телефону и доставлять продукты по соседству. Более организованные компании принимают заказы через свои аккаунты в социальных сетях или на своем веб-сайте и доставляют товары внутри страны через службу доставки посылок, чаще всего через почтовое отделение.

Советы Джека Ма одинаково полезны предпринимателям в каждой стране Центральной Азии, независимо от характера и размера их предприятия, и большинство из них инстинктивно работают в том же направлении.

Несмотря на свою популярность, электронная коммерция в Центральной Азии все еще находится в стадии зарождения.

Согласно недавнему отчету IMARC Group, объем рынка электронной коммерции в Центральной Азии в 2022 году достиг 8,0 миллиарда долларов США.

Отчет о рынке электронной коммерции Центральной Азии за 2023 год: размер, доля, тенденции и прогноз на 2028 год

https://www.einnews.com/pr_news/617970543/central-asia-e-commerce-market-report-2023-size-share-trends-forecast-2028

Заглядывая в будущее, IMARC Group ожидает, что к 2028 году объем рынка достигнет 66,8 миллиарда долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) в 39,11% в течение 2023-2028 годов.

Однако есть определенные вещи, которые необходимо срочно предпринять на уровне правительства или торговой палаты, чтобы помочь раскрыть весь потенциал электронной торговли в регионе.

Во-первых, и это главное, необходимо наличие мультивалютного платежного шлюза.

По данным Airwallex, технология платежных шлюзов сыграла важную роль в обеспечении роста бизнеса электронной коммерции.

Мультивалютные платежные шлюзы: Лучший способ принимать платежи по всему миру

https://www.airwallex.com/blog/multi-currency-payment-gateway

Платежный шлюз – это технологическая платформа, которая позволяет принимать онлайн-платежи в валюте пользователя. Это безопасный портал оформления заказа, который проведет ваших клиентов через этапы, позволяющие им произвести платеж на банковский счет вашей компании.

Мультивалютное решение позволяет вам принимать и совершать платежи через безопасный онлайн-портал. Большое отличие с точки зрения экономии средств заключается в том, что система предоставляет предприятиям и пользователям гибкость в обмене валюты для клиентов по всему миру.

Вот как в упрощенном виде работает мультивалютный платежный шлюз. — 1. Ваш клиент решает произвести платеж. Система направляет пользователя к кассе на вашем сайте электронной коммерции и он попадает на платежный шлюз; 2. Клиента просят ввести данные своей кредитной или дебетовой карты. Он вводит свои данные, подтверждает платеж; 3. Затем платежный шлюз отправляет данные карты вашего клиента назначенному вами платежному процессору (как правило, вашему банку) через защищенный шлюз.

Это является узким местом в том, что касается Центральной Азии.

Чего здесь не хватает, так это мультивалютного платежного шлюза, который должен быть способен обрабатывать все местные валюты стран Центральной Азии. Он должен быть приспособлен для обеспечения связи между покупателем в одной стране и продавцом в другой, не прибегая к совершению транзакций в валюте третьей страны. Другими словами, покупатель в Казахстане должен иметь возможность использовать свою местную банковскую карту, а не Visa или MasterCard, и произвести платеж в тенге продавцу в Туркменистане, где местной валютой является манат.

Чтобы создать такой мультивалютный платежный шлюз, центральным банкам стран Центральной Азии необходимо было бы взяться за руки и поработать сообща.

Конечно, должна быть возможность получать и выполнять заказы и из-за пределов региона. Там, где между Центральной Азией и другими странами существуют соглашения о взаимных валютных расчетах, этот механизм следует распространить и на участников электронной коммерции. В других случаях в качестве промежуточной валюты можно использовать доллар или евро.

Кроме того, возникнет необходимость в создании совместной платформы по соблюдению требований, возможно, под эгидой ассоциации торговых палат региона. Такая структура должна взять на себя функции рассмотрения претензий от покупателей, так и от продавцов.

Регион полон новых идей и свежего энтузиазма. Сейчас самое время оседлать волну электронной коммерции. /// nCa, 2 марта 2023 г.

КОНЕЦ.