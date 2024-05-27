«Чёрное море – Каспийское море»: неограниченные возможности для дружбы и партнёрства

Константин Сабиашвили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Туркменистане

В этом году 26 мая Грузия празднует 33-ю годовщину восстановления государственной независимости. Веками грузинский народ неустанно боролся за независимость и право самому определять свою судьбу. Как известно, грузинская государственность насчитывает более трёх тысяч лет. Мы заслуженно гордимся культурным наследием нашего народа, ставшим частью мировой цивилизации.

За годы независимости Грузия, несмотря на вызовы непоколебимо следует курсу укрепления своей государственности, развития свободной рыночной экономики, улучшения социального положения населения, строительства гражданского общества, налаживания дружественных, конструктивных и деловых отношений со всеми цивилизованными странами мира. Основной целью внешней политики Грузии является создание стабильных условий для строительства демократического государства и свободной либеральной экономики, восстановление территориальной целостности мирным путём. Из этой цели прямо вытекает основной внешнеполитический приоритет нашей страны – полномасштабная интеграция в Европейские и Евро-Атлантические структуры. В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в Европейский Союз. Мы гордимся тем, что впервые за весь период независимости сборная Грузии по футболу примет участие в чемпионате Европы по футболу UEFA EURO 2024 в Германии.

Грузия высоко ценит тесные взаимоотношения с Туркменистаном. Этому способствуют исторически сложившиеся добрые отношения между нашими народами, а также и географическое расположение Грузии и Туркменистана.

Со дня установления дипломатических отношений (16.07.1992 г.) мы достигли значительных результатов на пути развития межгосударственных отношений и с оптимизмом смотрим в будущее. Сегодня можно смело говорить об особом характере двусторонних отношений, которые строятся на прочном фундаменте традиций и дружбы между нашими народами. Выражаем готовность и далее прилагать максимум усилий с целью выявления новых перспективных направлений сотрудничества.

Грузия и Туркменистан плодотворно взаимодействуют в международных организациях и хочу заверить, что мы и в дальнейшем будем поддерживать инициа­тивы Туркменистана, направленные на обеспечение мира, стабильности и экономическое развитие в регионе и мире.

Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с Туркменистаном, которого считаем не только важным партнёром, но и другом. Чрезвычайно важным видим расширение сотрудничества в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Приоритетным направлением взаимодействия является совместное осуществление крупных региональных и межрегиональных транспортных и энергетических проектов. Грузия придаёт большое значение сотрудничеству в области транзита через свою территорию грузов, в том числе энергоносителей, и создаёт максимально благоприятные условия для этого.

Последние геополитические процессы усилили потребность стран в построении более устойчивой экономики и диверсификации традиционных торговых путей посредством улучшения связей, а этого можно достичь только посредством скоординированного участия всех заинтересованных сторон, включая государственный и частный секторы. Для укрепления взаимосвязей в нашем регионе стратегическое значение имеет активное участие наших стран в дальнейшем развитии крупных региональных транспортных проектов.

Будучи надёжным транзитным партнёром, Грузия и впредь будет продолжать вносить вклад в реализацию и развитие транспортных проектов, таких, как железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, транспортный маршрут «Чёрное море – Каспийское море», TRACECA, транспортный маршрут «Ляпис Лазули», проект «Зелёные порты». Мы уверены, что осуществление этих стратегических проектов повысит эффективность перевозки грузов из Азии в Европу через Каспийское и Чёрное моря, тем самым расширяя торгово-экономические отношения и способствуя развитию межрегиональных связей.

Туркменистан был и остаётся надёжным и заслуживающим доверия партнёром в энергетическом секторе, и мы надеемся, что существующие отношения будут развиваться по новым направлениям. Грузинская сторона поддерживает и выражает готовность оказать активную помощь новым проектам транспортировки туркменского газа через территорию Грузии в Турцию и далее в западном направлении по трубопроводам Южного газового коридора, в том числе «зелёной» энергии.

Следует отметить, что Правительство Грузии, как и Туркменистан, осуществляет значительные инвестиции в инфраструктурные проекты. Особое внимание мы уделяем развитию транспорта и транзита, а также энергетических коридоров и увеличению грузооборотa. Планируется построить новый глубоководный порт Анаклия, а также новый аэропорт Тбилиси, два аэропорта – в Телави и Сванетии.

Грузия готова к увеличению грузопотоков через свою территорию и предлагает туркменской стороне использование существующей или создание новой инфраструктуры (терминалов, складских помещений) в морских портах Грузии для складирования и транспортировки туркменских грузов в Европу и обратно.

Сотрудничество между Грузией и Туркменистаном имеет большие перспективы, что во многом обусловлено активизировавшимися политическими контактами между руководителями наших стран. Главным политическим событием 2024 года стал официальный визит Председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Ашхабад и двусторонние встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, с Председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой. В феврале 2024 года в Ашхабаде состоялся очередной раунд политических консультаций между минис­терствами ­иностранных дел двух стран.

Туркменистан является одним из интересных туристических рынков для Грузии, и мы выражаем готовность продолжения сотрудничества в сфере туризма. В марте 2024 года на международной конференции по туризму в Ашхабаде впервые принял участие Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, а также представители Агентства развития курортов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В целях содействия развитию туризма между двумя странами в марте 2024 года Посольство Грузии приняло представителей ведущих туристических агентств Туркменистана. Импульс развитию торговли и экономики, а также туризма может дать прямое авиасообщение между нашими странами.

В июне 2023 года делегация Кахетинского региона посетила Туркменистан и приняла участие в церемонии открытия нового «умного» города Аркадаг. Тогда же мэры городов Аркадаг и Телави подписали документ о дружбе между городами.

В июне 2023 года в Тбилиси состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также впервые в двусторонних отношениях проведён бизнес-форум, В2В-встречи, в которых приняли участие около 200 компаний.

Официальный визит премьер-министра Грузии в Туркменистан (2022 г.) придал импульс двусторонним отношениям.

Растёт двусторонняя торговля между Грузией и Туркменистаном. В этом направлении ещё есть много резервов, которые предстоит реализовать. Активизируются усилия соответствующих структур наших стран по полной реализации потенциала транспортно-транзитных коридоров «Ляпис-Лазули» и «Чёрное море – Каспийское море» для привлечения новых грузов. Перспективным видится дальнейшее расширение сотрудничества между Грузией и Туркменистаном в сфере энергетики. Активно реализуется проект передачи «зелёной» энергии по черноморскому кабелю.

Развивается и углубляется сотрудничество в сфере культуры. По инициативе Посольства уже третий год молодые музыканты-исполнители из Туркменистана в составе Молодёжного симфонического оркестра участвуют в престижном Международном фестивале классической музыки Цинандали. 25 февраля 2023 года в Туркменистане побывал дирижёр Панкавказского оркестра фестиваля «Цинандали» маэстро Клаудио Ванделли и дал концерт классической музыки с Симфоническим оркестром Туркменистана в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули. 20–21 мая 2023 года в Музее изобразительных искусств была организована выставка изделий прикладных работ грузинских мастеров – «Грузинский минанкари». По решению Правительства Туркменистана в парке, прилегающем к мемориальному комплексу великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, установлен памятник великому грузинскому поэту Шота Руставели, за что мы очень благодарны Правительству Туркменистана и лично Его Превосходительству Президенту Туркменистана Сердару­ Бердымухамедову.

Хотел бы с удовлетворением отметить положительную динамику двусторонних отношений между Грузией и Туркменистаном, выразить готовность всемерно способствовать углублению и дальнейшему развитию нашего сотрудничества. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 25 мая 2024 г.