News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Цифровизация, электронная коммерция и создания инновационных экосистем – в центре внимания туркмено-казахстанских переговоров в Астане

Цифровизация, электронная коммерция и создания инновационных экосистем – в центре внимания туркмено-казахстанских переговоров в Астане

By

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках официального визита в Астану встретился с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и обмена опытом в стратегически важных областях.

Мадиев подчеркнул, что данный визит является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. Он выразил уверенность, что совместные усилия принесут значительные результаты и будут способствовать устойчивому развитию обоих государств в сфере цифровизации и инноваций.

В рамках встречи вице-министр цифрового развития Аскар  Жамбакин представил цифровую экосистему Республики Казахстан. Также были представлены информационно-аналитическая система Smart Data Ukimet и Цифровая карта семьи.

На встрече были рассмотрены возможности обмена опытом в области цифровизации государственных услуг, развития электронной коммерции и создания инновационных экосистем.

Обсуждались примеры успешного сотрудничества, способствующие повышению эффективности управления и развитию бизнеса. Был обсужден значительный опыт в космических исследованиях и разработках.

Были обсуждены возможности сотрудничества в области поддержки и развития молодых предпринимателей, включая совместные акселерационные программы, обмен менторским опытом и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие инноваций.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области образования и науки, в частности возможность реализации совместных образовательных программ, стажировок и научных исследований, а также подготовка кадров в области цифровых технологий и аэрокосмических исследований.

///nCa, 27 мая 2024 г. (по материалам Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан)

 

Related posts:

  1. Транспорт, электроэнергетика и ТАПИ в центре внимания туркмено-афганских переговоров в Ашхабаде – МИД Афганистана опубликовал пресс-релиз о встрече Мередова и Муттаки
  2. Экономические и гуманитарные связи – в центре внимания встреч министра иностранных дел Туркменистана с представителями ЕС
  3. Торговая интеграция в Центральной Азии – в центре внимания форума в Алматы
  4. Электронная коммерция в Туркменистане прогрессирует
  5. Модернизация таможенных механизмов в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане
  6. Электронная коммерция в Таджикистане готовится к подъему
  7. Туркмено-Афганские переговоры на высшем уровне – мир и развитие в центре внимания
  8. Функционирование бизнес-омбудсмена в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане
  9. Каспийское море – в центре внимания встречи министров иностранных дел Ирана и Туркменистана
  10. Экономическое партнерство на повестке дня туркмено-узбекских переговоров в Ташкенте
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan