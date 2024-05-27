Цифровизация, электронная коммерция и создания инновационных экосистем – в центре внимания туркмено-казахстанских переговоров в Астане

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках официального визита в Астану встретился с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и обмена опытом в стратегически важных областях.

Мадиев подчеркнул, что данный визит является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. Он выразил уверенность, что совместные усилия принесут значительные результаты и будут способствовать устойчивому развитию обоих государств в сфере цифровизации и инноваций.

В рамках встречи вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин представил цифровую экосистему Республики Казахстан. Также были представлены информационно-аналитическая система Smart Data Ukimet и Цифровая карта семьи.

На встрече были рассмотрены возможности обмена опытом в области цифровизации государственных услуг, развития электронной коммерции и создания инновационных экосистем.

Обсуждались примеры успешного сотрудничества, способствующие повышению эффективности управления и развитию бизнеса. Был обсужден значительный опыт в космических исследованиях и разработках.

Были обсуждены возможности сотрудничества в области поддержки и развития молодых предпринимателей, включая совместные акселерационные программы, обмен менторским опытом и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие инноваций.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области образования и науки, в частности возможность реализации совместных образовательных программ, стажировок и научных исследований, а также подготовка кадров в области цифровых технологий и аэрокосмических исследований.

///nCa, 27 мая 2024 г. (по материалам Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан)