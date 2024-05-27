В первом квартале 2024 года объем грузоперевозок между Узбекистаном и Туркменистаном превысил 400 000 тонн

Туркменистан является одним из важнейших торговых партнеров Узбекистана и играет важную роль в транспортировке внешнеторговых грузов страны за границу по южному маршруту, говорится в комментарии министерства транспорта Узбекистана.

В частности, в коммерческих целях транзитные грузы в третью страну перевозятся автомобильными и железными дорогами двух стран.

Интеграция транспортной систем двух стран позволит выйти на рынки сбыта не только из Узбекистана в Туркменистан, но и на Ближний и Средний Восток кратчайшим путем. В этой связи особое значение придается вопросу развития взаимовыгодного сотрудничества в области транспортной логистики, создания благоприятных условий для перевозчиков.

Минтранспорта Узбекистан отмечает, что объем грузоперевозок с Туркменистаном увеличивается с каждым годом. За январь-март 2024 года объем грузоперевозок составил чуть более 400 тыс. тонн.

Учитывая, что сфера транспорта и логистики является одним из приоритетных направлений узбекско-туркменских двусторонних отношений, особое внимание уделяется развитию международных грузовых перевозок на автомобильном транспорте.

По данным Минтранспорта Узбекистана, в 2023 году с Туркменистаном было обменено в общей сложности 36 500 бланков разрешений, а в течение истекшего периода 2024 года – 10 000 бланков разрешений, что обеспечивает бесперебойность грузоперевозок.

На основании обращений туркменской стороны Министерством транспорта осуществляется обмен дополнительными бланками разрешений.

Министерство транспорта регулярно ведет переговоры с уполномоченным органом Туркменистана об увеличении объемов грузоперевозок за счет повышения квоты на выдачу разрешений и дополнительного обмена, обеспечения равных условий национальным перевозчикам в процессе международных перевозок.

Эти усилия, направленные на развитие транспортно-логистического сектора, будут служить не только интересам двух стран, но и послужат толчком к дальнейшему развитию торгово-экономических связей во всем регионе Центральной Азии, подчеркивает Минтранспорта Узбекистана. ///nCa, 27 мая 2024 г.