Пенсионный гнев рано или поздно распространится и на другие страны. Центральной Азии необходимо предпринять некоторые шаги уже сейчас. – Часть вторая

Анализ nCa

В предыдущей части мы говорили о том, что Центральная Азия имеет под собой прочные основания – трудоспособный сегмент населения может генерировать объем экономической активности, достаточный для удовлетворения потребностей двух других слоев населения, молодежи и пожилых людей.

Кроме того, этот баланс не подвержен риску нарушения, когда нынешняя молодежь начнет достигать пенсионного возраста. Это связано с тем, что средний коэффициент фертильности (общее число рождений на одну женщину) в регионе составляет около 3,0 (на самом деле от 2,7 до 3,2, варьируясь в пяти странах Центральной Азии).

Как известно, демографической пирамиде, чтобы сохранить свою форму, необходим минимальный коэффициент рождаемости 2,1. До тех пор, пока коэффициент рождаемости не снизится, демографическая пирамида в Центральной Азии будет иметь прочное широкое основание.

По-видимому, у правительств Центральной Азии нет никаких причин повышать пенсионный возраст по сравнению с его нынешним положением. Следовательно, пенсионная ярость, которая в настоящее время терзает Францию, не будет иметь никаких причин, чтобы распространяться на Центральную Азию, хотя пенсионный кризис может охватить и другие страны на пространстве ОЭСР.

Тем не менее, регион не может позволить себе успокаиваться.

Население растет, пахотные земли находятся под угрозой истощения своего плодородия, сплоченность в обществах нуждается в постоянной поддержке, а ресурсы, хотя и достаточные, должны использоваться разумно.

Макроэкономическая картина такова, что страна должна быть в состоянии заботиться о своих стариках и детях в рамках экономической экосистемы, которую она создает и поддерживает. попытка просить людей поработать еще несколько лет, прежде чем они выйдут на пенсию, не является жизнеспособным решением – это просто удар в спину.

Решения, на самом деле, довольно просты, хотя для их реализации потребуется упорная работа и рациональность.

В произвольном порядке мы отметим здесь некоторые шаги, которые необходимо предпринять региону.

Для начала, нужно провести различие между самообеспеченностью продовольствием и продовольственной безопасностью. Мы рассмотрим это в отдельной статье, но пока давайте ограничимся тем, что продовольственная самодостаточность является частью продовольственной безопасности, а не синонимом продовольственной безопасности.

Важной задачей здесь является снятие клейма с ГМО (генетически модифицированных организмов).

Генетически модифицированный организм содержит ДНК, которая была изменена с помощью генной инженерии. На генетически модифицированных животных проводятся в основном исследования, в то время как генетически модифицированные растения широко используются в современных продуктах питания.

Если оставить в стороне животных, то нет ничего плохого в том, что генетически модифицированным злакам, овощам и фруктам попадают на кухню.

Если подумать, то зерновые, а также некоторые овощи и фрукты уже генетически модифицированы. Например, рис, который мы используем, – это не тот рис, который изначально выращивался естественным путем в Восточных Гималаях.

Сегодняшняя пшеница – это не то, что наши предки выращивали в Плодородном полумесяце.

И яблоки и манго уже не те.

В Центральной Азии должна проводиться систематическая работа по тому, чтобы сделать ГМО (исключая животных) не только приемлемыми, но и популярными среди потребителей. В то же время лаборатории и фермы должны сообща работать над генетическим улучшением основных зерновых культур, риса, популярных фруктов и овощей.

Также необходимо обеспечить, чтобы экономика основывалась на производстве, а не на услугах. По мере экономического процветания страны, возникает тенденция в значительной степени полагаться на услуги, в то время как производственный сектор передается на аутсорсинг.

Одновременно существует необходимость в использовании ИИ (искусственного интеллекта) и машинного обучения. Перспективы здесь безграничны. Например, ChatGTP в течение 30 дней нашел лекарство от одного типа рака после того, как ему было поручено это задание. В ChatGTP также была найдена пара для мужчины, который годами безуспешно пытался устроить личную жизнь самостоятельно. Возможности безграничны и существуют повсюду. При использовании искусственного интеллекта не следует игнорировать предупреждение, прозвучавшее на днях от Илона Маска, Стива Возняка и 1000 других технологических лидеров.

Существует также необходимость в радикальных реформах в секторе образования. Страны региона уже предпринимают некоторые важные шаги, но многое еще предстоит сделать. Должно быть обеспечено соответствие между навыками отдельного человека и рабочими местами, доступными в новых и формирующихся областях экономики, основанной на знаниях.

Примечательно, что необходимо перестать рассматривать пенсионеров как обузу. Это то место, где Центральная Азия уже находится в комфортной зоне. Традиционно во всем регионе к старейшинам относятся с уважением и заботой. Кроме того, есть много пенсионеров, которым по их собственному желанию разрешается продолжать работать, потому что их навыки и опыт полезны для команды. Это стандартная практика в Центральной Азии.

Более того, как мы можем решить, каким должен быть пенсионный возраст для Альберта Швейцера, матери Терезы, Рут Пфау и бабушки Мозес?

Парадигма хочет сменить саму себя. — Дети и пенсионеры существуют в рамках одной и той же целостной вселенной – общества.

Этот панорамный обзор позволяет количественно оценить фактические потребности пожилых людей и детей, а не измерять их в денежном выражении.

Что на самом деле понадобится пожилому человеку, который провел свои продуктивные годы в каком-либо виде экономической деятельности, в годы выхода на пенсию?

Есть основные потребности – еда, которую они хотят, одежда, которую они хотят носить, медицинское обслуживание, в котором они нуждаются, и жилье, где они могут жить со спокойной душой.

Затем следуют вторичные потребности – компания людей, способность следовать желаниям своего сердца, например путешествовать по миру, либо оставаться в блаженном одиночестве в своем уютном уголке (возможно, сочетание того и другого), и в целом чувствовать себя полезным и желанным членом общества.

Для Центральной Азии было бы легко удовлетворить эти потребности, поскольку правительства не полностью ушли из сектора розничной торговли. Магазины, принадлежащие правительству, обеспечивают такое же качество покупок, как и частные рынки. Зная фактическое количество пенсионеров в своем регионе, такие магазины могут обеспечить доставку списка покупок пенсионерам на дом по сниженной цене или бесплатно. Это поможет удовлетворить две основные потребности – в еде и одежде.

Медицинские учреждения уже реагируют на потребности пенсионеров по всему региону. Например, в Ашхабаде скорая помощь добирается до дома пациента в течение 20 минут после получения телефонного звонка, и это бесплатно не только для пенсионеров, но и для всех остальных. Поездка на скорой помощи в больницу в Нью-Йорке обойдется примерно в 900 долларов.

Одиночество – безмолвный убийца. Эта область была упущена из виду. Несмотря на то, что некоторые НПО проводят отличную работу в странах Центральной Азии, необходимо сделать еще больше, чтобы обеспечить пожилым людям чувство единения.

Возможно, в социальных сетях можно создать своего рода чат-группы для пожилых людей. Это может повлечь за собой предоставление им планшетов или смартфонов и обучение их использованию этих устройств.

Есть еще много вещей, которые можно сделать для того, чтобы пенсионная ярость, охватившая Францию, никогда не достигла Центральной Азии. Сострадание и дальновидность с полным чувством ответственности – вот направляющие принципы.

Это подводит нас к феномену, который разъедает западные общества изнутри, подобно термиту. И это вызывает озабоченность в Центральной Азии. /// nCa, 30 марта 2023 г.

Продолжение следует…