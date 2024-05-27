Забытые и малоизвестные страницы истории Ашхабада

Аллаберды Ниязов

Иллюстрированный путеводитель по Среднеазиатской железной дороге, изданный ещё в дореволюционный период свидетельствует о нижеследующем. Из наиболее заметных строений Асхабада (ныне Ашхабада) того времени можно выделить: здания Управления Среднеазиатской железной дороги, Закаспийского таможенного округа, Казначейства и Отделения Русско-Азиатского банка. А из зданий образовательных учреждений: гимназии (мужская и женская) и технического железнодорожного училища.

Ввиду того, что Асхабад на то время являлся научным центром области, он располагал большим количеством учебных заведений в сравнении с остальными поселениями, тем не менее, и они не удовлетворяли потребности населения желающего получить образование и специальность по какой-либо профессии. Чтобы подготовить учителей из числа местного населения было решено учредить пять казённых стипендий в классах Туркестанской учительской семинарии и столько же – в Асхабадском земстве.

Сам Асхабад являлся благоустроенным городом. Прямые широкие улицы, обсаженные по обеим сторонам деревьями в один, а на некоторых улицах – в два и три ряда.

Избыточность зелени давала возможность отойти от практики постройки жилых домов внутри дворов. Новые постройки стали выводить фасадами на улицу. Появились дома, удовлетворяющие строгим архитектурным требованиям. Например, выше обозначенные учебные заведения (гимназии), дом общества Красного Креста, здания клубов «Военный» и «Велосипедный».

Появляющаяся пыль, поглощалась водой из арыков специально нанятыми рабочими.

Недостаток воды позволял осуществлять поливку улиц только через определённый промежуток времени. Асхабад тогда орошался водой двух горных рек: Асхабадки и Кешинки, вода которых разбиралась для поливки города. Для питья же использовалась кяризная вода.

Освещение улиц производилось керосиново-калильными фонарями.

В городе издавались две газеты: «Закаспийское Обозрение» (К. Федорова) и «Асхабад» (З. Джавронова). Газеты печатались в частных типографиях.

В городе действовали четыре клуба: два указаны выше, а ещё были – «Спорт» и «Английский». Но наиболее благоустроенными были «Военный» и «Велосипедный». Они располагали обширными залами, иногда приспосабливаемые для спектаклей заезжих трупп и гастролирующих певцов. В этих же целях использовалось и здание цирка Доброжанской. Так как посещение этих заведений было дорогостоящим, простые жители пользовались услугами кинемо-театров: «Эльже», «Модерн» и «Художественный». Последний, кстати, считался лучшим.

В Асхабаде имелись – городской сад с массой разнообразной растительности и обширным цветником, а также «Козелковский» и «Пушкинский» скверы, последний с памятником поэту.

Особые условия города, являвшегося центром административного устройства Закаспийской области, способствовали тому, что он был одновременно и центром внутренней и внешней торговли. А это, в свою очередь, создавало предпосылки к появлению большого количества торговых предприятий различной направленности.

Стоит упомянуть лишь некоторые из них: магазины Круглова, готового платья Медведева и Гюльназарова, ковров – Садыкова и Юнусова. Модные и галантерейные товары – Петросянца. Кондитерские – Потеряхина и Григорьева. Канцелярских товаров – Сорокина и Осокина. Посудные и ламповые магазины Качкачёва и Керимова. Мебельные магазины – Гаямова. Аптеки Павлоцкого. Мыловаренный завод Тер-Микиртычева. Кирпичный завод Бутузова. Кожевенный и известковый -Попова. Мукомольная мельница – Аветисова.

Из лечебных учреждений в Асхабаде были городская и железнодорожная больницы, военный лазарет, водолечебница Минкевича и частные амбулатории врачей.

Вблизи Асхабада располагались школы садоводства, огородничества и шелководства, при которых имелись питомники.

История Ашхабада своими корнями уходит в далёкое прошлое, а изложенное, лишь небольшая часть прошлого столицы независимого нейтрального Туркменистана. ///Туркменистан: Золотой Век, 25 мая 2024 г.