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Представители Туркменистана приняли участие в дипломатическом тренинге для Центральной Азии по внешней политике ЕС

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С 13 по 24 мая 2024 года пять представителей учреждений Туркменистана, включая Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство финансов и экономики, Посольство Туркменистана в Бельгии и Институт международных отношений Министерства иностранных дел, приняли участие в специализированном тренинге для дипломатов и официальных лиц Центральной Азии по вопросам внешней политики ЕС, который прошёл в Брюгге, Бельгия.

Этот двухнедельный курс, в котором приняли участие 25 представителей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, было организовано Колледжем Европы и финансировалось Европейским Союзом.

Программа предоставила участникам углубленное понимание внешней политики и политики безопасности ЕС, а также отношений ЕС с Центральной Азией.

Сессии охватывали различные темы, включая ключевых игроков в политике ЕС, обзор институтов ЕС и процессов принятия решений, а также стратегии переговоров с ЕС. Практические занятия и симуляции переговоров между государствами-членами ЕС предложили участникам практический опыт.

Помимо того, беседа у камина с Федерикой Могерини, ректором Колледжа Европы и бывшим высокопоставленным дипломатом ЕС, предоставила ценные информацию дипломатической практике в ЕС.

Программа также включала учебную поездку в Брюссель и социально-культурные мероприятия для обогащения опыта участников. Среди выдающихся спикеров были сама Федерика Могерини, бывший Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии; Тери Хакала, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии; и Дэвид О’Салливан, Специальный посланник ЕС по санкциям, среди других.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов также участвовал в церемониях открытия и закрытия тренинга в присутствии Федерики Могерини и официальных лиц из Европейской службы внешних связей.

Цель обучения заключалась в укреплении дипломатических связей и повышении понимания политики ЕС среди представителей Центральной Азии, что способствует более эффективному и информированному взаимодействию с Европейским Союзом. ///nCa, 26 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

 

 

 

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