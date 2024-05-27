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Президент Казахстана принял министра иностранных дел Туркменистана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Приветствуя туркменского дипломата, Глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием казахско-туркменских отношений, которые планомерно укрепляются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

– Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера, как государство, которое близкое к нам и по духу, и по истории. Действительно, в последние годы сотрудничество между нашими странами развивалось по восходящей линии и приобретало новую динамику в том числе в стратегических отраслях экономики, – отметил Президент.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Рашид Мередов выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Отмечена важность их доведения до логического завершения, что вновь подтвердит особый характер отношений двух братских государств.

Отдельное внимание было уделено углублению культурно-гуманитарного измерения, которое с каждым годом наполняется новым содержанием.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем уровне. ///nCa, 27 мая 2024 г. (по материалам официального сайта Президента Казахстана) 

 

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