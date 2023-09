Туранские пустыни Казахстана, Туркменистана и Узбекистана внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ancient river Unguz in Bereketli-Garagum, pink colour from high salt concentration

© A. Pavlenko

Туранские пустыни умеренного пояса или холодные зимние пустыни Турана стали частью Списка Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято, сегодня, 20 сентября, на расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Данная номинация была подготовлена совместно Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном в качестве транснационального серийного природного объекта.

Sand dunes. Repetek component

© M. Succow

Туранские пустыни умеренного пояса – это транснациональное достояние, которое состоит из 14 составных частей, расположенных в засушливых районах умеренной зоны Центральной Азии между Каспийским морем и высокогорьем Турана. Этот район подвержен экстремальным климатическим условиям с очень холодной зимой и жарким летом и отличается исключительно разнообразной флорой и фауной, которые адаптировались к суровым условиям.

Территория также представляет собой значительное разнообразие пустынных экосистем, простирающихся на расстояние более 1500 километров с востока на запад. Каждая из составных частей дополняет другие с точки зрения биоразнообразия, типов пустынь и текущих экологических процессов.

Great bustard

© Askar Isabekov

Объект, являясь значительной экосистемой, важен как среда обитания для некоторых видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире. Это, например, такие виды животных как куланы, сайгаки, джейраны, уриалы и многие другие эндемики растительного и животного мира.

Совместная номинация Казахстана, Туркменистана и Узбекистана продемонстрировала успешный пример межрегионального сотрудничества ЮНЕСКО в Центральной Азии.

Solonchak

© O. Kugaev

Saxaul communities and poppies in Repetek component in spring

© A. Pavlenko

Ранее Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шёлкового пути, номинированный Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

///nCa, 20 сентября 2023 г.