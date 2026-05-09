Президент Туркменистана поздравил народ страны с Днем Победы

Сегодня, 9 мая 2026 года, Туркменистан вместе со всем миром отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В своем праздничном обращении к соотечественникам и ветеранам войны Глава государства подчеркнул, что жители Туркменистана вместе с братскими народами, став единой силой, доблестно противостояли фашистской угрозе, проявив безупречный образец мужества, – их ратный подвиг золотыми буквами вписан в страницы истории.

Ниже приводим полный текст обращения Главы государства:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны войны!

От всей души поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! День Победы – великий праздник мира, дружбы и братства. Убеждён, что в 2026 году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», торжества по случаю славного праздника значительно укрепят нашу сплочённость и единство, национальную гордость за родное Оте­чество и мирную жизнь!

В 1941–1945 годах человечество лицом к лицу столкнулось с неслыханными и невиданными ранее чудовищными потрясениями и невосполнимыми потерями. Суровые военные годы подвергли жесточайшей проверке мировую экономическую систему, цивилизационное развитие стран и судьбы людей. Прошло несколько десятилетий, но боль тех лихих времён отпечаталась тяжкими воспоминаниями в сердце каждого, в том числе нашего народа, выступающего за национальное единство и мир, – сегодня та боль побуждает и призывает нас всех отстаивать мир и дружбу.

Жители Туркменистана вместе с братскими народами, став единой силой, доблестно противостояли фашистской угрозе, проявив безупречный образец мужества, – их ратный подвиг золотыми буквами вписан в страницы истории. Тысячи наших отважных соотечественников показали достойный подражания пример высочайшего героизма, выдающегося гуманизма и беззаветной любви к Родине во имя торжества мира и дружбы на земле.

Старики, женщины и подростки днями и ночами самоотверженно трудились под гнётом нависшей угрозы – все они, собирая добротные урожаи пшеницы и хлопка, изготавливая одежду и экипировку, запасая провизию, внесли весомый вклад в достижение славной Победы. Ради заветной Победы наши матери, женщины и девушки добровольно сдали в Фонд обороны 7 тысяч 392 килограмма украшений из серебра и золота, проявив тем самым несравненный пример величайшего гуманизма и преданности Родине. В омрачённые тяжким испытанием годы наши искусные рукодельницы соткали гигантский ковёр «Душа туркмен»: это восхитительное, уникальное в истории произведение искусства, созданное велением души и творческим порывом женщин и девушек, ясно продемонстрировало всему свету стремление туркменского народа к мирной и благополучной жизни.

Поэтому сегодня, в День Великой Победы, мы, следуя доставшейся нам от доблестных предков благородной традиции, с чувством глубокого почтения возлагаем букеты цветов к памятникам по всей стране, в том числе в столичном Мемориальном комплексе «Halk hakydasy». Тем самым мы отдаём дань памяти нашим сооте­чественникам – бесстрашным героям и труженикам, внёсшим достойный вклад в приближение славной Победы и утверждение мирной жизни. В знак безграничного уважения и почитания в День Победы мы в торжественной обстановке вручаем ветеранам войны ценные подарки. По случаю знаменательного праздника проводятся культурно-массовые песенно-музыкальные мероприятия, которые способствуют ещё большему сплочению нашего общества, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и гуманизма, прославлению нашей великой истории и национальных принципов, что демонстрирует приверженность нашей страны миру и стабильности на Земле. Всё это содействует продвижению сложившихся в течение тысячелетий принципов миролюбия туркменского народа, значительно укрепляя нашу сплочённость и единство в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Боевой героизм и бесстрашие, трудовые подвиги отважных соотечественников – всегда в наших сердцах как безупречный пример для подражания нынешним и грядущим поколениям!

Дорогие соотечественники!

Руководствуясь принципом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», который стал продолжением девиза Национального ­Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага «Государство – для человека!», мы в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства проводим комплексные реформы с целью неуклонного повышения благосостояния нашего мужественного народа, политического, экономического развития Отчизны и её культурного расцвета.

Мы на государственном уровне проявляем огромную заботу о ветеранах войны и труда, которые вносят весомый вклад в укрепление сплочённости и единства общества, воспитание молодого поколения в духе высокого патриотизма и гуманизма, и последовательно улучшаем условия их жизни и быта. Ибо для нас эти храбрые герои, отважно сражавшиеся, защищая Отечество и домашний очаг, прошедшие сквозь огонь войны, это почтенное поколение, положившее своё детство и юность на алтарь суровых лет, – гордость и пример для подражания.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны войны!

Ещё раз от всей души поздравляю с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Желаю вам крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания нейтральной Родины, у которой возведены в приоритет мир, дружба и братство. ///nCa, 9 мая 2026 г.