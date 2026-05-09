Новый шаг на Великом Шёлковом пути: Сухогруз «Gadamly» пополнил морской флот Туркменистана

8 мая, в пятницу, в Морском порту Туркменбаши состоялась церемонии ввода в эксплуатацию нового сухогрузного судна «Gadamly», построенного в Туркменистане. В церемонии принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.

В ходе выступления на торжестве Президент отметил, что «ввод в эксплуатацию грузовых судов в Туркменистане позволит значительно расширить возможности национального морского торгового флота, а также повысить объёмы грузов, отправляемых, доставляемых в нашу страну и перевозимых транзитом через Международный морской порт Туркменбаши».

Новое судно «Gadamly», построенное Судостроительным и судоремонтным заводом «Balkan» — результат плодотворного сотрудничества туркменских специалистов с корейскими партнёрами. Основные характеристики судна:

Тип: сухогруз (предназначен для транспортировки сухих грузов и контейнеров).

Грузоподъёмность: 6 100 тонн.

Вместимость: до 240 контейнеров массой по 20 тонн.

Оснащение: новейшие системы навигации и управления.

Глава государства сообщил, что до конца текущего года планируется спуск на воду еще одного аналогичного судна — «Menzil». что еще больше расширит возможности национального морского торгового флота.

Затем выступил Президент корейской компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology» Чхве Ён-Уку.

Он подчеркнул, что это историческое событие демонстрирует, что Туркменистан вступил на путь гармоничного развития во всех направлениях, особенно в транспортно-логистической сфере.

Как отмечалось, строительство нового сухогруза на Судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» – яркий результат совместных усилий. Это свидетельствует о том, что предприятие, являющееся одной из основных структур Международного морского порта Турк­менбаши, обрело возможность строить современные грузовые суда, способные осуществлять международные перевозки. Всё это наглядно подтверждает наличие у предприятий технических возможностей, необходимых для успешной реализации международных проектов и укрепления позиций Туркменистана в мировой морской индустрии.

Вручение сертификатов

В ходе церемонии судоверфи «Балкан» и новому судну были вручены м международные сертификаты:

Специальные международные сертификаты за передовые инженерные разработки и высокое качество монтажных работ при строительстве нового судна – вручил глава компании Koryo Shipbuilding Industry Technology Чхве Ён-Ук судостроительному и судоремонтному заводу «Balkan»

Специальные сертификаты по случаю успешного завершения строительства сухогруза «Gadamly», а также его соответствия высоким международным стандартам, в том числе в области экологии – от компании «Bureau Veritas Marinе and Offshore» (Франция).

Приняв рапорты от председателя Государственной службы морского и речного транспорта и капитала судна, Президент дал благословение на запуск главного двигателя судна «Gadamly».

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на церемонии спуска на воду нового сухогрузного судна «Gadamly»

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Сегодня в Международном морском порту города Туркменбаши Балканского велаята мы принимаем участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового сухогрузного судна «Gadamly». От всей души поздравляю вас с этим радостным событием!

Уважаемые люди!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране осуществляется программная деятельность по развитию транспорт­но-коммуникационного комплекса – последовательно модернизируется материально-техническая база транспортного сектора. В целях развития транспортно-логистической системы и совершенствования национальной морской отрасли Туркменистана сис­тематически наращиваются объёмы грузового и пассажирского оборота. Эффективная работа проводится и для значительного расширения транзитных и международных грузоперевозок.

Хочу отдельно отметить ключевую роль нашего государства в развитии транснациональных транспортно-транзитных коридоров по маршрутам Восток–Запад и Север–Юг. В этом плане в нашей стране сформирована мощная транспортно-логистическая система, включающая новые железнодорожные и автомобильные трассы, современные аэропорты международного класса и Международный морской порт Турк­менбаши.

Нейтральный Туркменистан, активно продвигая транспортную дипломатию, поддерживает эффективное сотрудничество с международными организациями: с 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций по инициативе нашей страны приняла 6 резолюций в области развития международного транспортного сотрудничества – все они получили широкую поддержку со стороны мирового сообщества. В 2016 году в Ашхабаде на высоком уровне прошла первая Глобальная конференция Организации Объединённых Наций по устойчивому транспорту. Вместе с тем в Туркменистане регулярно проводится множество международных конференций, выставок и других мероприятий, нацеленных на развитие транспортно-логистического сотрудничества.

Уважаемые участники церемонии!

Сегодня мы прилагаем все усилия для возрождения древнего Великого Шёлкового пути в новом формате. Эффективную работу в этом плане проводит и Акционерное общество открытого типа «Судостроительный и судоремонтный завод «Balkan»: его запуск в 2018 году с благословения Героя-Аркадага стал знаковым событием в контексте повышения экономического потенциала страны.

В настоящее время деятельность завода вносит существенный вклад в развитие отрасли морского и речного транспорта. Судостроительному и судоремонтному заводу «Balkan» вручено несколько международных сертификатов, что весьма значимо в контексте строительства современных грузовых судов.

В настоящее время в стране ведётся результативная работа по строительству грузовых судов. Судно «Gadamly», ­построенное Судостроительным и судоремонтным заводом «Balkan», предназначено для транспортировки сухих грузов. Его грузоподъёмность 6 тысяч 100 тонн. Это судно, оснащённое современными технологиями, способно перевозить 240 грузовых контейнеров по 20 тонн.

В реализации судостроительного проекта наши специалисты провели эффективную работу совместно с корейскими партнёрами.

Уважаемые друзья!

В течение нынешнего года туркменские специалисты вместе с корейскими партнёрами сдадут в эксплуатацию ещё одно грузовое судно – «Menzil». Ввод в эксплуатацию грузовых судов в Туркменистане позволит значительно расширить возможности национального морского торгового флота, а также повысить объёмы грузов, отправляемых, доставляемых в нашу страну и перевозимых транзитом через Международный морской порт Туркменбаши.

Убеждён, что эти суда, которые будут курсировать между прикаспийскими государствами, внесут достойный вклад в развитие экономики Отчизны.

Уважаемые друзья!

Дорогие участники церемонии!

Сердечно поздравляю с вводом в эксплуатацию в Международном морском порту Туркменбаши грузового судна «Gadamly» в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов»!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе! ///nCa, 9 мая 2026 г.