Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового Пути стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня на расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, было принято решение о включении объекта «Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор» в Список всемирного наследия.

В работе сессии Туркменистан представляет делегация во главе Посла, Постоянного представителя Туркменистана при ЮНЕСКО Максата Чарыева.

Как сообщает Посольство Туркменистана во Франции, транснациональная серийная номинация «Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор» включает 31 памятник, расположенный в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Данная номинация отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до нашей эры по XVI век нашей эры.

Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, свидетельствующими о влиянии зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.

Зарафшан-Каракумский коридор являет собой уникальный пример взаимодействия человека с природой, проиллюстрированный сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.

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Посол Максат Чарыев выразил благодарность правительству Саудовской Аравии за гостеприимство и успешное проведение данной сессии на высоком уровне.

Сегодня Великий Шелковый путь, где Туркменистан исторически играл значительную роль, рассматривается как уникальное историческое и культурное явление, учитывая существенное влияние, которое этот древний караванный маршрут оказал на международные торговые сети, экономику и культуру ряда стран Азии и Европы.

“Сегодня наша дружественная страна вместе с нашими братскими коллегами Таджикистаном и Узбекистаном представляет важное наследие Великого Шелкового пути на мировой арене в нашей совместной номинации “Шелковый путь: коридор Зарафшан-Каракумы”. Эта инициатива не только продолжает древние традиции маршрута, но и подчеркивает давние дружественные отношения между странами Центральной Азии”, – сказал посол.

Благодаря укрепившемуся сотрудничеству между Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном были достигнуты значительные успехи.

От имени правительства Туркменистана посол выразил глубокую признательность органу по оценке Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО за включение совместной номинации Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в Список Всемирного наследия. ///nCa, 17 сентября 2023 г. (Фото: Посольство Туркменистана во Франции)