В столице Туркменистана успешно завершился этап «Ашхабад» шахматных соревнований Гран-при

Сегодня в столице Туркменистана на базе специализированной шахматно-шашечной школы Главного управления по физической культуре и спорту завершился этап «Ашхабад» шахматных соревнований Гран-при, проходивших с 4 по 8 мая.

Соревнования проходили под эгидой национальной Шахматной федерации в целях реализации государственной политики, направленной на развитие физической культуры и спорта Туркменистана.

В турнире, который проводился в соответствии с правилами FIDE с учётом международного рейтинга, участвовали свыше 270 игроков. Соревнование проводилось по швейцарской системе в 9 туров.

По результатам турниров

Iместо:

Хоммадов Аннамухаммед (открытая категория) – показан 100% результат – 9 партий из 9, Специализированная шахматно-шашечная школа г. Ашхабад.

Байрамова Айя (женская категория), Спортивная школа №13 г. Туркменабат, Лебапский велаят.

II место:

Ахмедов Али (мужская категория), Специализированная шахматно-шашечная школа г. Ашхабад.;

Агамурадова Мяхри (женская категория), Спортивная школа №13 г. Туркменабат, Лебапский велаят.

III место:

Шахрух Тураев (мужская категория), Шахматная федерация Туркменистана;

Союнова Нурана (женская категория), Академия «Küşt älemi», Ашхабад.

На торжественной церемонии чествования победителей была презентована официальная форма национальной сборной команды по шахматам. В ней спортсмены выступят на первой Шахматной олимпиаде среди тюркских стран с 13 по 18 мая в казахстанском городе Астана.

Результаты этапа «Ашхабад» можно увидеть по ссылке. ///Федерация Шахмат Туркменистана