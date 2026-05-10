В столице Туркменистана успешно завершился этап «Ашхабад» шахматных соревнований Гран-при

Сегодня в столице Туркменистана на базе специализированной шахматно-шашечной школы Главного управления по физической культуре и спорту завершился этап «Ашхабад» шахматных соревнований Гран-при, проходивших с 4 по 8 мая.

Соревнования проходили под эгидой национальной Шахматной федерации в целях реализации государственной политики, направленной на развитие физической культуры и спорта Туркменистана.

В турнире, который проводился в соответствии с правилами FIDE с учётом международного рейтинга, участвовали свыше 270 игроков. Соревнование проводилось по швейцарской системе в 9 туров.

По результатам турниров

Iместо:

  • Хоммадов Аннамухаммед (открытая категория) – показан 100% результат – 9 партий из 9, Специализированная шахматно-шашечная школа г. Ашхабад.
  • Байрамова Айя (женская категория), Спортивная школа №13 г. Туркменабат, Лебапский велаят.

II место:

  • Ахмедов Али (мужская категория), Специализированная шахматно-шашечная школа г. Ашхабад.;
  • Агамурадова Мяхри (женская категория), Спортивная школа №13 г. Туркменабат, Лебапский велаят.

III место:

  • Шахрух Тураев (мужская категория), Шахматная федерация Туркменистана;
  • Союнова Нурана (женская категория), Академия «Küşt älemi», Ашхабад.

На торжественной церемонии чествования победителей была презентована официальная форма национальной сборной команды по шахматам. В ней спортсмены выступят на первой Шахматной олимпиаде среди тюркских стран с 13 по 18 мая в казахстанском городе Астана. 

Результаты этапа «Ашхабад» можно увидеть по ссылке. ///Федерация Шахмат Туркменистана

