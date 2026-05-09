Под слоганом «Новая энергетика: Инновации. Устойчивость, Региональная кооперация» в Ташкенте пройдет Энергетическая неделя Узбекистана

Одно из важнейших выставочно-конференционных событий топливно-энергетического комплекса страны – Энергетическая неделя Узбекистана – UEW 2026 – пройдет 12-14 мая в Международном выставочном центре САEx Uzbekistan.

Международная энергетическая неделя Узбекистана UEW — значимое ежегодное международное событие, проводимое при традиционной поддержке Министерства энергетики Узбекистана и АО «Узбекнефтегаз», которое объединяет ведущих экспертов, новаторов и лидеров отрасли, представителей государственных структур и международного бизнеса для формирования стратегической повестки, определения долгосрочных приоритетов развития и ускорения внедрения передовых энергетических решений.

Обширная программа UEW 2026 запланирована под слоганом «Новая энергетика: Инновации. Устойчивость, Региональная кооперация» и включает в себя ряд отраслевых выставок и конференций по двум ключевым составляющим топливно-энергетического комплекса – добыче углеводородов и электроэнергетике. События имеют стратегическое значение в определении повестки дня развития отрасли и регионального диалога.

В программе UEW 2026 — ключевые события отрасли:

• Международный энергетический форум Узбекистана

– 28-я Международная конференция «Нефть и газ Узбекистана»

– 6-я Международная энергетическая конференция

• OGU 2026 — 28-я Международная выставка «Нефть и газ Узбекистана»

• Power Uzbekistan 2026 — 19-я Международная выставка «Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика и альтернативные источники энергии»

• GETCA 2026 — специализированная экспозиция «Зелёные энергосберегающие технологии Центральной Азии»

В течение трёх дней ведущие компании всех сегментов топливно-энергетической отрасли представят современные технологические решения и достижения отрасли. Своё участие в Энергетической неделе Узбекистана подтвердили 537 компаний и брендов, 125 спикеров и более 1000 делегатов из 31 страны, включая Австрию, Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Великобританию, Германию, Грузию, Данию, Египет, Иорданию, Италию, Казахстан, Катар, Китай, Корею, Кыргызстан, Марокко, Нидерланды, Норвегию, ОАЭ, Польшу, Россию, Саудовскую Аравию, Сингапур, США, Турцию, Узбекистан, Францию, Чехию, Швейцарию, Японию.

Национальные павильоны представят компании Беларуси, Германии, Китая, и Турции. Италия, Республика Корея и Россия продемонстрируют продукцию и технологии на коллективных стендах.

Uzbekistan Energy Week демонстрирует устойчивый интерес иностранных инвесторов и технологических компаний к энергетическому рынку Узбекистана. С акцентом на устойчивое развитие и внедрение передовых технологий, мероприятие продолжает укреплять свои позиции как ключевая энергетическая платформа Центральной Азии. ///ИА “Дунё”