Туркменская делегация приняла участие во 2-й министерской конференции по демографической устойчивости в Скопье

Скопье, Северная Македония, 8 мая 2026 г. — 7–8 мая в Скопье прошла 2-я Региональная министерская конференция «Возглавляя перемены: пути к демографической устойчивости, ориентированные на людей». Мероприятие было организовано Правительством Северной Македонии совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Делегация из Туркменистана под руководством Заместителя министра образования Азата Атаева приняла участие в форуме, который собрал министров и международных экспертов из более чем 30 стран для обсуждения стратегий реагирования на глобальные демографические изменения.

В ходе конференции участники обсудили демографические изменения как важный мегатренд современности, влияющий на устойчивость социальных систем и экономический рост в Европе и Центральной Азии. Особое внимание было уделено контрасту между процессами старения населения в европейских странах и потенциалом «демографического дивиденда» в Центральной Азии. Основной целью дискуссий стал переход к формированию устойчивости через государственную политику, основанную на правах человека и анализе достоверных данных.

Выступая на панельной дискуссии, посвященной международному и региональному сотрудничеству, глава туркменской делегации Азат Атаев представил опыт страны по интеграции демографических показателей в долгосрочное экономическое планирование. Он отметил, что Туркменистан рассматривает демографические изменения как «окно возможностей» для страны.

Заместитель министра подчеркнул важность научного подхода в прогнозировании кадровых потребностей и представил инновационный инструмент — аналитический калькулятор, позволяющий моделировать влияние различных демографических сценариев на рост ВВП.

Азат Атаев подчеркнул, что Туркменистан поддерживает прочное партнерство с ЮНФПА, чей вклад является существенным в предоставлении обоснованных рекомендаций в области демографического прогнозирования, необходимых для принятия обоснованных решений в области образования. В этой связи он отметил: «Параллельно, в рамках Страновой программы ЮНФПА на 2026-2030 годы, запланировано укрепление демографического прогнозирования, ведется разработка Национальной стратегии демографической устойчивости для интеграции демографических тенденций в планирование человеческого капитала и среднесрочные рамки развития».

В рамках продолжающегося сотрудничества между ЮНФПА и Туркменистаном особое внимание уделяется внедрению цифровых решений и демографического анализа в процесс разработки Национальной стратегии демографической устойчивости, основанной на фактических данных. Важным этапом этой работы стала цифровизация систем сбора данных, включая проведение сплошной переписи населения 2022 года на электронных носителях и завершение седьмого раунда Кластерного обследования (MICS7), в который при поддержке ЮНФПА был внедрен модуль по насилию против женщин. Эти усилия по переходу к управлению на основе «больших данных», наряду с цифровизацией системы записей актов гражданского состояния (ЗАГС), позволяют правительству принимать оперативные и адресные решения в социальной сфере, направленные на содействие устойчивому развитию и социальному благополучию.

Первая региональная министерская конференция по демографической устойчивости прошла 1-2 декабря 2021 года в Софии, Болгария. Она стала первой платформой высокого уровня, объединившей страны региона под эгидой ООН для обсуждения демографических изменений. По итогам той встречи была запущена региональная программа ЮНФПА по демографической устойчивости, которая заложила основу для текущих стратегий по адаптации обществ к меняющейся динамике населения. ///nCa, 8 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)