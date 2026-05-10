Туркменистан отметил 81-ю годовщину Великой Победы: в Ашхабаде прошли торжественные церемонии и акция «Бессмертный полк»

9 мая в Туркменистане прошли масштабные торжества, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Этот день, имеющий статус государственного праздника, объединил тысячи граждан в стремлении почтить память 300 тысяч соотечественников, отправившихся на фронт в годы войны.

Центральным событием утра стала торжественная церемония возложения цветов в столичном мемориальном комплексе «Halk hakydasy» («Народная память»). Под звуки государственного гимна участники почтили память павших героев минутой молчания.

Венки к подножию монументов «Сыновья нации», «Духовное поклонение» и «Вечная слава» были возложены от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В мероприятии приняли участие депутаты парламента, члены правительства, руководители силовых ведомств и общественных организаций, ветераны войны и почетные старейшины, жители и гости Ашхабада.

Особую атмосферу праздника поддержала акция «Бессмертный полк», которая прошла на территории Совместной российско-туркменской школы имени А. С. Пушкина. В едином строю с портретами своих предков-героев прошли более 1200 человек — от ветеранов и дипломатов до школьников и педагогов.

Шествие возглавил Посол Российской Федерации Иван Волынкин. Обращаясь к молодежи, глава дипмиссии подчеркнул значимость преемственности поколений.

«Именно вам, присутствующей здесь молодежи, особенно важно хранить память о подвиге ваших прадедушек и прабабушек. Ведь каждая фотография у вас в руках это живая история семьи и страны, олицетворение летописи Победы», — отметил посол.

Участники акции напомнили, что за мирное небо и возможность строить будущее нынешние поколения обязаны тем, кто самоотверженно сражался на передовой и ковал победу в тылу. ///nCa, 10 мая 2026 г.