В Вашингтоне состоялся запуск Туркмено-Американской ассоциации делового сотрудничества

Знаковым днем для двусторонних отношений Туркменистана и США стал недавний официальный запуск Туркмено-Американской ассоциации делового сотрудничества (TABCA), который прошел параллельно с экономическим форумом высокого уровня в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ). Эти последовательные мероприятия сигнализируют о значительном сдвиге в сторону укрепления прямых коммерческих связей и стимулирования роста партнерства малого и среднего предпринимательства (МСП) между Туркменистаном и Соединенными Штатами.

Программа мероприятий началась 7 мая 2026 г. с инаугурационного бизнес-форума TABCA. Это событие стало официальным дебютом Ассоциации, собрав более 50 компаний с обеих сторон. Представительный состав участников охватил широкий спектр современных отраслей, включая:

Логистику и транспорт

Электронную коммерцию и информационные технологии

Образование

Консалтинг

Торговлю и сферу услуг

Основной целью форума стало укрепление прямых контактов в формате B2B. Предприниматели перешли от теоретического сотрудничества к практике, представив действующие бизнес-модели и обменявшись опытом работы в регуляторной и экономической среде Ашхабада и Вашингтона.

Представители Посольства Туркменистана высоко оценили руководство TABCA, отметив, что Ассоциация станет важной практической платформой для расширения товарооборота. В рамках мероприятия также прошла сессия нетворкинга и церемония награждения выдающихся туркмено-американских предпринимателей за их вклад в укрепление деловых уз.

Экономический диалог в МВФ

После запуска TABCA основное внимание переместилось в штаб-квартиру МВФ, где состоялось специализированное мероприятие под названием «Экономическое развитие Туркменистана в контексте региональных и глобальных экономических перспектив».

Организованная Посольством Туркменистана совместно с МВФ при партнерстве TABCA, встреча собрала более 80 почетных гостей. Среди ключевых участников были:

Эсен Айдогдыев, Посол Туркменистана в США

Элизабет Руд, Посол США в Туркменистане

Патрик Лошевский, исполнительный директор МВФ

Хиро Родригес из Министерства торговли США

Дискуссии были сосредоточены на макроэкономической траектории Туркменистана и стратегическом потенциале для увеличения американских инвестиций. Руководители Всемирного банка, Центра международного частного предпринимательства (CIPE) и Делового совета «Туркменистан–США» обсудили возможности расширения прямого взаимодействия между частными секторами двух стран.

Программа также включала культурную экспозицию и презентацию туркменской национальной кухни. ///nCa, 8 мая 2026 г.