В Вашингтоне состоялся запуск Туркмено-Американской ассоциации делового сотрудничества

Знаковым днем для двусторонних отношений Туркменистана и США стал недавний официальный запуск Туркмено-Американской ассоциации делового сотрудничества (TABCA), который прошел параллельно с экономическим форумом высокого уровня в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ). Эти последовательные мероприятия сигнализируют о значительном сдвиге в сторону укрепления прямых коммерческих связей и стимулирования роста партнерства малого и среднего предпринимательства (МСП) между Туркменистаном и Соединенными Штатами.
Программа мероприятий началась 7 мая 2026 г. с инаугурационного бизнес-форума TABCA. Это событие стало официальным дебютом Ассоциации, собрав более 50 компаний с обеих сторон. Представительный состав участников охватил широкий спектр современных отраслей, включая:
- Логистику и транспорт
- Электронную коммерцию и информационные технологии
- Образование
- Консалтинг
- Торговлю и сферу услуг
Основной целью форума стало укрепление прямых контактов в формате B2B. Предприниматели перешли от теоретического сотрудничества к практике, представив действующие бизнес-модели и обменявшись опытом работы в регуляторной и экономической среде Ашхабада и Вашингтона.
Представители Посольства Туркменистана высоко оценили руководство TABCA, отметив, что Ассоциация станет важной практической платформой для расширения товарооборота. В рамках мероприятия также прошла сессия нетворкинга и церемония награждения выдающихся туркмено-американских предпринимателей за их вклад в укрепление деловых уз.
Экономический диалог в МВФ
После запуска TABCA основное внимание переместилось в штаб-квартиру МВФ, где состоялось специализированное мероприятие под названием «Экономическое развитие Туркменистана в контексте региональных и глобальных экономических перспектив».
Организованная Посольством Туркменистана совместно с МВФ при партнерстве TABCA, встреча собрала более 80 почетных гостей. Среди ключевых участников были:
- Эсен Айдогдыев, Посол Туркменистана в США
- Элизабет Руд, Посол США в Туркменистане
- Патрик Лошевский, исполнительный директор МВФ
- Хиро Родригес из Министерства торговли США
Дискуссии были сосредоточены на макроэкономической траектории Туркменистана и стратегическом потенциале для увеличения американских инвестиций. Руководители Всемирного банка, Центра международного частного предпринимательства (CIPE) и Делового совета «Туркменистан–США» обсудили возможности расширения прямого взаимодействия между частными секторами двух стран.
Программа также включала культурную экспозицию и презентацию туркменской национальной кухни. ///nCa, 8 мая 2026 г.