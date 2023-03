Тюркское братство – пример взаимопомощи и сплоченности

15-16 марта Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Анкаре, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

Узбекистан стал полноправным членом ОТГ (ранее Совет сотрудничества тюркоязычных государств – ССТГ) в октябре 2019 года, и сегодня развитие взаимодействия с тюркскими государствами является одним из приоритетов внешнеполитического курса страны. В 2023 году Узбекистан председательствует в данной организации. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.

За короткий период с момента присоединения официального Ташкента к семье тюркских государств Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым было выдвинуто более 40 инициатив и предложений по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия с государствами участниками организации, и к настоящему времени большинство из них эффективно реализовано.

Так, по инициативе Узбекистана, нацеленной на укрепление солидарности народов, основанной на общей истории, языке, культуре и традициях, 2023 год объявлен «Годом расцвета тюркской цивилизации».

Состоявшийся в ноябре прошлого года в Самарканде саммит ОТГ стал одним из исторических поворотных моментов трансформации данного объединения и впервые собрал глав государств-участников данного объединения в качественно новом формате – в рамках полноценной Организации тюркских государств.

Мероприятие запустило процесс более глубокой интеграции тюркских стран, а также стало началом председательства Узбекистана в ОТГ. По его итогам была принята Совместная декларация и заключен ряд многосторонних документов в области экономики, транспорта и институционализации организации.

Под председательством Узбекистана в ОТГ в 2023 году продолжается эффективная реализация концепции «Видение тюркского мира – 2040» и принятой на саммите в Самарканде пятилетней Стратегии Организации тюркских государств на 2022-2026 годы. В частности, приоритетное внимание было уделено решению следующих задач:

– укрепление торгово-экономическую основу организации, переход к конкретным действиям по эффективному использованию огромного транспортного потенциала ОТГ;

– стимулирование развития индустрии туризма, ИКТ и цифровой трансформации путем запуска определенных проектов;

– усиление культурно-гуманитарного сближения, в частности, путём использования публичной дипломатии;

– укрепление взаимодействия в области поддержки молодежи;

– повышение эффективности организации за счет улучшения ее институциональных основ.

В целом, в период председательства нашей страны в ОТГ запланировано проведение более 30 мероприятий. При этом важно отметить, что среди государств-членов ОТГ Узбекистан впервые ввел практику разработки в период председательства отдельной Концепции и Плана мероприятий.

Дух солидарности между союзными государствами-членами ОТГ укрепили трагические события, произошедшие в феврале этого года в Турции. Результаты беспрецедентных и разрушительных землетрясений, произошедших в стране, потрясли весь тюркский мир, всех друзей братской Турции.

Страны-члены ОТГ одними из первых протянули руку помощи пострадавшему турецкому народу. В эту трудную минуту тюркские страны встали плечом к плечу, еще раз показав, насколько глубоки и крепки кровные узы. В пострадавшие регионы были направлены спасатели, медики и волонтеры, которые работали с пострадавшими и потерявшими своих близких. Стараниями команд, прибывших из стран Организации тюркских государств, были спасены сотни людей.

Отовсюду в Турцию были направлены гуманитарные грузы с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами.

Узбекистан участвовал в ликвидации последствий стихийного бедствия, направив в регион поисково-спасательную группу, специалистов-сейсмологов и медицинский персонал. В Турцию из Узбекистана специальными бортами и наземным транспортом доставлено более 160 тонн гуманитарного груза. В городе Хатае был развернут военно-полевой госпиталь Министерства обороны Узбекистана. К беде братского народа не остался равнодушен буквально ни один гражданин нашей страны. Во всех крупных городах республики были созданы пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

На предстоящем саммите главы государств-членов обсудят дальнейшие меры по восстановлению разрушенных городов Турции, а также необходимые совместные шаги по сокращению риска стихийных бедствий, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации на пространстве ОТГ. /// nCa, 15 March 2023 (in cooperation with Uzbek Embassy in Turkmenistan)