Казахстан участвует в Круглом столе Азиатских партнёров ДООН в Бонне

Бонн, Германия — Делегация Казахстана во главе с Гульбарой Султановой из Министерства культуры и информации встретилась с Исполнительным координатором Программы добровольцев ООН (ДООН) Тойли Курбановым в рамках Круглого стола Азиатских партнёров, который проходит 12–13 мая 2026 года в Кампусе ООН в Бонне.

Мероприятие проводится в контексте Международного года добровольцев (МГД) во имя устойчивого развития 2026 и нацелено на укрепление солидарности и практического сотрудничества в сфере волонтёрства как в азиатском регионе, так и на глобальном уровне.

Гульбара Султанова, председатель Комитета по гражданским делам Министерства культуры и информации, отметила: «Программа добровольцев ООН является нашим стратегическим партнером. Уверены, что дальнейшее укрепление сотрудничества позволит добиться еще более значимых результатов».

Казахстан участвует в Программе полного финансирования с 2019 года и поддерживает Специальный добровольческий фонд с 2016 года. Страна планирует участвовать в Программе полного финансирования на период 2027–2029 годов. В рамках нового соглашения Правительство Казахстана предусматривает ежегодное финансирование семи международных и пяти национальных позиций добровольцев ООН.

Тойли Курбанов, Исполнительный координатор ДООН, отметил: «Казахстан подаёт пример всему миру, закрепив поддержку волонтёрства в Конституции и продвигая Международный год добровольцев 2026 на международном уровне. ДООН продолжит развивать наше сотрудничество в практическом ключе, в соответствии с национальными приоритетами и в интересах продвижения волонтёрства».

Делегация также представила планы в рамках Международного года добровольцев 2026, включая проведение первого Форума волонтёров Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане в августе, а также запуск в этом году работы над Национальным индексом волонтёрства. ///nCa, 15 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Программой Добровольцев ООН)