«Белый город Ашхабад 2026» расширяет стратегическое международное партнёрство с компаниями Gap İnşaat и Rönesans Holding

XXV Многопрофильная международная выставка и конференция продолжает расширять стратегическое отраслевое партнерство: ведущие инженерно-строительные компании Gap İnşaat и Rönesans Holding официально присоединились к форуму в качестве Серебряных спонсоров конференции в преддверии очередного выпуска мероприятия, который состоится 24–25 мая 2026 года в Ашхабаде.

Их участие подчеркивает растущий международный статус WCA 2026 как региональной платформы, объединяющей вопросы модернизации инфраструктуры, промышленного роста, устойчивой городской трансформации и инвестиционного сотрудничества.

Юбилейный выпуск форума пройдет под девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие.» и объединит представителей государственных структур, международных компаний, инвесторов, архитекторов, инженеров и экспертов в области городского развития для обсуждения будущего устойчивого развития городов, инфраструктуры нового поколения и промышленного роста.

Форум продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из ведущих международных платформ региона в сферах архитектуры, строительства, инженерии, модернизации городской среды и интеллектуальной инфраструктуры, способствуя стратегическому диалогу, инвестиционному взаимодействию и обмену передовыми инженерными и инфраструктурными решениями.

Gap İnşaat

Основанная в 1996 году, компания Gap İnşaat признана одним из ведущих международных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Туркменистане, обладающим значительным опытом реализации проектов в сферах здравоохранения, промышленности, инфраструктуры и масштабного строительства.

Компания сформировала устойчивую репутацию благодаря ориентации на инновации, устойчивое развитие и интеграцию передовых инженерных решений в крупные инфраструктурные проекты. Среди ключевых проектов компании в Туркменистане — строительство «под ключ» завода Garabogazkarbamid в партнерстве с Mitsubishi Corporation, а также реализация Международного морского порта Туркменбаши — стратегических объектов, существенно укрепивших промышленную и логистическую инфраструктуру страны.

В числе текущих флагманских проектов компании — многопрофильная больница в Ашхабаде, онкологический и педиатрический медицинские центры, модернизация Ахалтекинского конного комплекса, а также строительство комплекса по производству карбамида в Балканском велаяте.

Rönesans Holding

Основанный в 1993 году и расположенный в Анкаре, холдинг Rönesans Holding осуществляет деятельность более чем в 30 странах мира и входит в число ведущих международных инвестиционно-строительных групп.

Компания реализует комплексные крупномасштабные проекты в различных секторах экономики, опираясь на многолетний технический опыт и глобальную операционную экспертизу.

Являясь многолетним стратегическим партнером Туркменистана, Rönesans реализовал масштабный портфель промышленных, инфраструктурных и энергетических проектов, напрямую поддерживающих государственную программу развития страны. Деятельность в Туркменистане осуществляется через дочернюю структуру Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., специализирующуюся на EPC-решениях для промышленного и энергетического секторов.

За более чем 16 лет непрерывной деятельности в стране компания успешно реализовала ряд высокотехнологичных проектов, включая современные образовательные комплексы, гостиничную инфраструктуру и государственные объекты, соответствующие международным строительным стандартам. Эти проекты внесли значительный вклад в формирование современного архитектурного облика Ашхабада и развитие городской инфраструктуры столицы.

В перспективе Rönesans продолжает расширять деятельность в сферах газопереработки, нефтехимии, энергетической инфраструктуры и городской модернизации, поддерживая национальные приоритеты по диверсификации промышленности, повышению энергоэффективности и устойчивому экономическому развитию.

Поддержка будущего городской и промышленной модернизации

Участие компаний Gap İnşaat и Rönesans Holding в качестве Серебряных спонсоров конференции отражает растущий уровень международного доверия к долгосрочной стратегии модернизации инфраструктуры Туркменистана, а также усиливающуюся роль форума как платформы для стратегического диалога, инвестиционного сотрудничества и практической реализации проектов.

На сегодняшний день для участия в WCA 2026 уже зарегистрировались более 500 делегатов, представляющих свыше 100 иностранных компаний из 50 стран мира. Растущий масштаб международного участия дополнительно укрепляет значение форума как региональной платформы для инвестиционного партнерства, технологического обмена и обсуждения будущего устойчивого городского развития, модернизации инфраструктуры и промышленного роста нового поколения.

Подробная информация о деловой программе конференции, возможностях участия в выставке и спонсорских пакетах доступна на официальном сайте мероприятия: