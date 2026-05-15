Туркменская сборная участвует в первой  Шахматной олимпиаде среди тюркских стран

Туркменская сборная команда участвует в первой Шахматной олимпиаде среди тюркских стран, которая проходит с 13 по 18 мая в казахстанском городе Астана.

В состав сборной Туркменистана вошли 14 лучших спортсменов.

В олимпиаде принимают участие команды из 6 стран-участниц Тюркской шахматной ассоциации: Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана. Казахстан как страна, принимающая олимпиаду, представила две команды. Итого в состязаниях сошлись 7 команд.

Команды открытой и женской категорий состоят из четырёх игроков и одного запасного. В категории до 16 лет играют команды, состоящие из 4 спортсменов.

После двух туров женская сборная Туркменистана идет на первом месте.

Генеральный директор Шахматной федерации Туркменистана М.Какабаев: «Мы большое внимание уделяем развитию детских и юношеских шахмат, взращиванию нового поколения будущих чемпионов, работаем над повышением международного рейтинга наших спортсменов. До 2022 года в Туркменистане спортсменов с рейтингом FIDE было меньше 100. На данный момент их около 500. В перспективе мы планируем подготовить второй эшелон в составе нашей сборной, поскольку считаем, что здоровая конкуренция должна привести к одинаково сильному составу без элитных «незаменимых» игроков».

Председатель Шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев принимает участие в рабочих встречах и обсуждениях стратегического развития Тюркской шахматной ассоциации, организованных в рамках олимпиады.

Напомним, что 20 октября 2025 года в Астане шахматные федерации Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана подписали меморандум о создании Тюркской ассоциации шахмат (TCA). Членство в TCA открывает возможности участия в регулярных совместных турнирах, что расширяет соревновательный календарь и даёт туркменским шахматистам больше практики высокого уровня. Также участие в ТСА будет способствовать повышению квалификации игроков и росту рейтингов в FIDE.

Информацию о результатах турниров можно узнавать по ссылкам:

https://s2.chess-results.com/tnr1396849.aspx

https://s1.chess-results.com/tnr1396892.aspx?lan=1&art=0&SNode=S0

///Федерация Шахмат Туркменистана