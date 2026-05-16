Празднуя атмосферу Европы в Туркменистане: в Ашхабаде состоялся прием по случаю Дня Европы 2026

Прием по случаю Дня Европы в Ашхабаде вновь стал площадкой для празднования ценностей, которые объединяют Европейский Союз и его партнеров: мира, солидарности, сотрудничества и взаимного уважения. Он вновь подтвердил прочное и развивающееся партнерство между Европейским Союзом и Туркменистаном, основанное на общей цели – достижении мира и процветания.

В этом году культурно-развлекательный центр «Gala» был выбран местом проведения ежегодного празднования Дня Европы не случайно. Копетдагские горы символизируют прочность и устойчивость партнерства между Европейским Союзом и Туркменистаном. Гости получили уникальную возможность насладиться свежим горным воздухом Копетдага и живописными панорамными видами, а также музыкальными выступлениями и блюдами европейской и туркменской кухни. Всё это вместе создало теплую, праздничную и гостеприимную атмосферу вечера.

Особым моментом и кульминацией праздника стала проекция флага Европейского Союза на Копетдагские горы под исполнение гимна Европейского Союза, сопровождавшаяся праздничным фейерверком. Гости собрались вместе, чтобы разделить этот символический момент, отражающий дух единства, дружбы и общих ценностей.

Прием, состоявшийся 15 мая, прошел под руководством Посла Европейского Союза в Туркменистане Е.П. госпожи Беаты Пексы. Туркменскую делегацию представлял заместитель министра Туркменистана г-н Ахмет Гурбанов. Мероприятие объединило представителей государственных структур Туркменистана, стран-членов ЕС, дипломатического корпуса, международных организаций, частного сектора, гражданского общества, СМИ, блогеров, сотрудников проектов, финансируемых ЕС, волонтеров и других почетных гостей.

Успешная организация приема стала возможной благодаря поддержке Business Nokady, Aman Mekhinli Studio и Посольства Франции в Туркменистане.

Как отметила Посол Пекса в своем приветственном выступлении: «И сегодня, находясь здесь, в Ашхабаде, я вновь убеждаюсь, что, несмотря на различия в нашей географии, дух Европы – идея «единства в многообразии» – является нашей величайшей силой. Давайте вновь подтвердим нашу веру в это единство, в солидарность и силу диалога. Давайте будем отмечать не только то, чего мы уже достигли, но и то, чего сможем добиться вместе в предстоящие годы» С Днём Европы — сегодня и каждый день!» ///nCa, 16 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)

