Президент Азербайджана принял руководителя Госкомитета по строительству Аркадага в рамках WUF13

17 мая 2026 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразова.

В ходе встречи Дерягелди Оразов передал главе Азербайджана теплые слова приветствия от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Президент Ильхам Алиев выразил признательность и передал ответные приветствия руководству Туркменистана.

Оразов поздравил азербайджанскую сторону с успешным проведением 13-й сессии Всемирного форума городов.

В свою очередь, Президент Азербайджана выразил благодарность за инициативу туркменской стороны по возведению мечети в городе Физули, отметив, что строительные работы в настоящее время активно продолжаются.

В ходе беседы было отмечено, что на данных территориях сейчас развернуты широкомасштабные восстановительные и строительные работы.

В рамках визита Дерягелди Оразов планирует посетить регион для ознакомления с ходом реализации инфраструктурных проектов на месте.

17 мая в Баку начал работу 13-й Всемирный форум городов (WUF13), организованный Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). В форуме принимают участие более 40000 человек из 182 стран. В числе участников – государственные чиновники, представители муниципалитетов, градостроители, академические деятели, представители частного сектора и неправительственных организаций. Темы дискуссий охватывают вопросы устойчивой урбанизации, жилищного кризиса, климатической устойчивости и будущего городов.///nCa, 17 мая 2026 г.