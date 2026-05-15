Узбекистан участвует в Круглом столе Азиатских партнёров ДООН в Бонне

Бонн, Германия — Делегация Узбекистана во главе с Ширин Абидовой, советником директора Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан, встретилась с Исполнительным координатором Программы добровольцев ООН (ДООН) Тойли Курбановым в рамках Круглого стола Азиатских партнёров, который проходит 12–13 мая 2026 года в Кампусе ООН в Бонне.

Мероприятие проводится в контексте Международного года добровольцев (МГД) во имя устойчивого развития 2026 и нацелено на укрепление солидарности и практического сотрудничества в сфере волонтёрства как в азиатском регионе, так и на глобальном уровне.

Узбекская делегация представила программу развития волонтёрской деятельности в рамках стратегии «Молодежь нового Узбекистана 2030», реализуемой по инициативе Президента Республики Узбекистан. Программа направлена на то, чтобы сделать волонтёрство более доступным для населения, развивать добровольческие инициативы через систему махаллей (органов местного самоуправления, выполняющего роль связующего звена между населением и государством) и объединять молодёжь через международные проекты и мероприятия.

Ширин Абидова, советник директора Агентства по делам молодёжи, отметила: «Для нас волонтёрство — это не только форма гражданской активности, но и важный инструмент развития человеческого капитала, международного сотрудничества и лидерского потенциала молодёжи. Мы высоко ценим партнёрство с ДООН и рассматриваем Программу полного финансирования как возможность для узбекистанских специалистов и молодых лидеров достойно представлять нашу страну на международной арене, одновременно перенимая лучший мировой опыт».

Исполнительный координатор ДООН Тойли Курбанов подчеркнул: «Партнёрство Узбекистана с ДООН в рамках Программы полного финансирования — это важный шаг к укреплению роли страны на региональной и глобальной карте волонтёрства. Международный год добровольцев может помочь придать дополнительный стимул созданию сильной системы поддержки волонтёров».

В ходе встречи стороны обсудили участие Узбекистана в Программе полного финансирования, частью которой страна является с ноября 2025 года. Уже в августе первые три международных добровольца ООН из Узбекистана приступят к работе в Катаре, Сингапуре и Турции по направлениям занятости молодёжи, экологии и искусственного интеллекта. ///nCa, 15 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Программой Добровольцев ООН)