Туркменистан полностью откажется от экологически опасных фреонов к 2047 году

Согласно Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу Венской конвенции по охране озонового слоя все страны мира должны вывести из обращения восемнадцать гидрофторуглеродов – газов, вызывающих сильное потепление.

Документ ратифицировали 129 стран, включая Туркменистан.

Как сообщили газете «Нейтральный Туркменистан» в Озоновом центре Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среду Туркменистана, в стране разрабатывается проектный план переходного периода для использования новых хладагентов на шесть лет вперёд.

Согласно плану, для крупных предприятий предусматриваются варианты: выкачивание и восстановление отработанных таких веществ, которые после очистки показывают свыше 98 процентов качества аналогичного нового продукта, а также замена запрещённых на близкие по техническим параметрам разрешённые фреоны, после чего оборудование может продолжать служить.

Среди хладагентов нового поколения есть гидрофторолефины, в том числе последняя новинка – R-1234YF, а также R449-A, поставка в Туркменистан последнего уже фиксируется. Сейчас автомобили работают в основном на R-134А, который является мощным парниковым газом, и потому он также подлежит замене на альтернативный фреон.

К 2047 году Туркменистан полностью перейдет на новые марки техники, работающие на других фреонах, «нейтральных» к озону и климату.

Так, до 2025 года Озоновым центром планируется создать обучающую платформу в Ашхабаде для техников на базе Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева. В перспективе, аналогичные обучающие центры появятся в областях.

В планах – создание национальной ассоциации холодильщиков, где её членам, в том числе предпринимателям, оказывалась бы юридическая и консультационная помощь.

Кроме того, с учетом накопленных в стране запасов отработанных фреонов, планируется создание пункта их сбора, рециркуляции и последующий возврат в оборот. Обогащение внутреннего рынка дополнительными объёмами хладагентов станет фактором снижения импорта таких смесей.

В Туркменистане с 2015 года действует запрет поставок устаревшего оборудования, содержащего запрещённый R-22. Его использование ранее было повсеместным, а теперь сохраняется на основе квотируемого импорта. Квота на R-22 для Туркменистана составляет 80 тонн, лицензии на его поставку выдаёт ГК «Türkmenhimiýa», причём только компаниям, частные лица завозят другие регулируемые фреоны.

Туркменистан импортирует хладагенты из Китая, Турции и ОАЭ. При этом система двусторонних сделок строго регламентирована. В этой работе Государственная таможенная служба находится в тесном взаимодействии с агроэкологическим ведомством.

Действующая практика выдачи экологических паспортов служит ещё одним механизмом контроля. Перечень используемых в стране хладагентов включает десятки наименований, классифицированными специалистами Озонового центра по токсичности, свойству, составу. Также ими составлен перечень запрещённых ОРВ для внутреннего пользования. ///nCa, 19 октября 2022 г.