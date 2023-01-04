Мировой рынок электромобилей в 2022 году составил $ 208 млрд. Из пяти крупнейших производителей трое – из Китая и Норвегии – полностью перейдут на электромобили к 2025 году

nCa Report

Мировой рынок электромобилей впечатляюще растет.

Согласно отчету Altenergymag, объем мирового рынка электромобилей в 2021 году составил 170 млрд. долларов США и вырос до 208,58 млрд.долларов США в 2022 году. К 2030 объем рынка прогнозируется на уровне 1103,17 млрд.долларов США. При этом среднегодовой темп роста с 2022 по 2030 год составит 23,1%.

Размеры рынка электромобилей с 2022 по 2030 годы

https://www.precedenceresearch.com/electric-vehicle-market

Counterpoint Research подвел итоги некоторых основных событий на рынке электромобилей. Вот цитаты из их отчета, опубликованного 16 декабря 2022 года:

Основные моменты глобального рынка:

Мировые продажи пассажирских электромобилей (EV) выросли на 71% в годовом исчислении в 3 квартале 2022 года

Три из пяти самых продаваемых брендов электромобилей принадлежат Китаю, где они преимущественно работают

Доля EV на мировом рынке усиливается, доля пяти ведущих брендов приближается к 50% рынка.

Внутренний рост увеличивает долю электромобилей BYD на мировом рынке до 20%

Доля рынка Tesla падает на фоне роста поставок в более доступном сегменте по всему миру

Доля мирового рынка электромобилей составила более 15% от мировых продаж легковых автомобилей в 3 квартале 2022 года

Достижения по брендам:

BYD Auto остается лидером мирового рынка, отгрузив более 537 000 единиц электромобилей, что на 197% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю трех ведущих моделей – BYD Song, BYD Qin и BYD Han – пришлось более 56% продаж компании в течение квартала. Зарубежные операции BYD быстро набирают обороты; в третьем квартале 2022 года было продано почти 17 000 электромобилей в различных регионах, включая Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку, а также Океанию.

Мировые продажи Tesla выросли на 43% в годовом исчислении в 3 квартале 2022 года и составили более 343 000 единиц. В этом квартале компания столкнулась с повышенным спросом на свои автомобили в Европе. Масштабное производство на заводе в Берлине помогло поставить рекордное количество Model Y в Германии в этом квартале. Однако поставки не оправдали ожиданий из-за узких мест в логистике.

Объемы продаж Wuling выросли на 31% в годовом исчислении и занимают третье место на мировом рынке электромобилей. Модель бренда Hongguang Mini EV остается бесспорным лидером рынка с момента ее выпуска во второй половине 2020 года. Продажи мини-электромобилей в Китае высоки, поскольку они стоят дешевле, имеют право на субсидии и служат поставленной цели.

Продажи электромобилей Volkswagen выросли на 28% в годовом исчислении, восстановившись после падения во 2 квартале. Серии ID.4, ID.3 и ID.6 оказались самыми продаваемыми моделями Volkswagen в течение квартала. Компания продемонстрировала впечатляющие результаты в Китае: продажи электромобилей выросли на 79% в годовом исчислении и на 35% в квартальном. Хотя продажи бренда в Европе и США последовательно восстанавливались, ни в одном регионе не было зафиксировано роста в годовом исчислении.

GAC Motor стал пятым самым продаваемым брендом, обогнав BMW и Mercedes-Benz. В течение 3 квартала 2022 года GAC продала более 85 000 единиц, зафиксировав рост на 145% в годовом исчислении. GAC лидирует с серией Aion, а Aion Y стала самой продаваемой моделью. Компания работает только в Китае.

Примечание: Цифры основаны только на легковых автомобилях. В сегменте электромобилей учтены только электромобили, работающие на аккумуляторных источниках питания, и гибридные автомобили, которые могут заряжаться от розетки. Гибридные электромобили и транспортные средства на топливных элементах (FCV) не включены в это исследование.

Более подробная информация на:

https://www.counterpointresearch.com/global-electric-vehicle-market-share/

Существует три различных сценария роста мирового рынка.

В отчете Virta Global говорится: «Базовый сценарий предполагает, что к 2030 году мировой парк электромобилей (исключая двух/ трехколесные транспортные средства) достигнет почти 200 миллионов автомобилей и будет составлять около 10% мирового автопарка. Согласно более амбициозному сценарию, сценарию объявленных обязательств, к 2030 году по мировым дорогам будут курсировать 270 миллионов электромобилей, а доля электромобилей в мировом автопарке достигнет 14%. Сценарий чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году прогнозирует, что глобальный парк электромобилей будет насчитывать 350 миллионов электромобилей, а его доля возрастет до 20% в 2030 году».

https://www.virta.global/en/global-electric-vehicle-market

Тем временем Норвегия стремится стать первой страной, которая прекратит продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году. Reuters со ссылкой на Норвежскую дорожную федерацию (OFV) сообщает, что доля новых электромобилей выросла до 79,3% в 2022 году с 65% в 2021 году и с 2,9% десять лет назад. — Почти четыре из пяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, имеют батарейное питание. /// nCa, 4 января 2023 г.