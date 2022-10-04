Туркменистан и Китай: вместе по пути прогресса и процветания

Гурбангулы Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

С удовольствием откликнувшись на предложение газеты «Жэньминь Жибао», со страниц этого уважаемого и авторитетного издания хотел бы поделиться некоторыми мыслями о ходе и перспективах развития дружественных, братских отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.

В нынешнем году мы отметили значимый юбилей – 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Между тем отношения Туркменистана и Китая имеют многовековую историю. На всём её протяжении между двумя народами происходил благотворный процесс взаимного познания, взаимного проникновения культур, традиций, мировоззрений. «Великий Шёлковый путь», соединявший наши страны, был мостом не только взаимовыгодного торгового обмена, но и широкого цивилизационного общения. И в этом смысле, оценивая историю наших взаимоотношений с позиций сегодняшнего дня, я считаю, что она сыграла огромную позитивную роль в судьбе туркмен и китайцев, стала той прочной основой, на которой мы, наследники и продолжатели этого уникального опыта, в нынешних условиях развиваем сотрудничество, углубляем свои связи, обеспечиваем их преемственность.

Сегодня Туркменистан и Китай могут гордиться достигнутым уровнем взаимного доверия и понимания, и отношения между двумя государствами я, без преувеличения, назвал бы образцовыми. Налажены эффективные механизмы сотрудничества в самых разных сферах, создана солидная правовая база, осуществляются плодотворные контакты на правительственном уровне, ширятся связи между предпринимательскими структурами, общественными организациями, деятелями культуры и науки, по партийной и парламентской линиям. Идёт живой, творческий процесс взаимного сближения двух государств и народов, закладка крепкого фундамента дружбы и сотрудничества на десятилетия вперёд.

Нынешнее содержание туркмено-китайских отношений обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнёрства, так и на тенденции глобального развития. Важнейшим фактором этого является близость или совпадение наших подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия политическому, национальному и религиозному экстремизму, террористическим угрозам. Вместе с Китаем мы выступаем за равноправие и справедливость в международных делах, за осуществление Целей устойчивого развития, поддерживаем предпринимаемые мировым сообществом меры по эффективному ответу на глобальные вызовы.

В сентябре 2013 года, подписав Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства, мы перешли на новую, более высокую ступень сотрудничества. Этот документ составляет сегодня опорный каркас отношений Туркменистана и Китая, определяет характер, направленность и содержание двусторонних связей. И здесь я бы хотел особо отметить поддержку, которую оказывает КНР Туркменистану на международной арене, тем инициативам, с которыми наша страна выступает в Организации Объединённых Наций. В свою очередь Туркменистан всегда чётко и недвусмысленно формулирует свои подходы к актуальным для наших китайских партнёров вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и единства Китайской Народной Республики. Мы твёрдо придерживаемся «Политики одного Китая», выступаем против любых проявлений сепаратизма.

Считаю также необходимым констатировать общность наших позиций по таким важным проб­лемам, как нераспространение оружия массового поражения, реформирование ООН и её Совета Безопасности, мирное возрождение Афганистана, принятие действенных мер по обеспечению энергетической и экологической безопасности.

Особое место в повестке туркмено-китайского диалога занимает обсуждение ситуации в Центральной Азии. Здесь базовые установки наших стран также близки: и Туркменистан, и Китайская Народная Республика выступают за создание в регионе прочной системы безопасности, основанной на многостороннем балансе интересов и приверженности политико-­дипломатическим методам решения возникающих проблем. В этих вопросах и Туркменистан, и Китай выступают как ответственные члены мирового сообщества, вносят немалый практический вклад в создание региональных механизмов взаимодействия. В данной связи хотел бы особо отметить конструктивную роль Китая в региональных процессах как политических, так и экономических, взвешенность и сбалансированность его подходов к вопросам сотрудничества в Центральной Азии.

Сейчас активно идёт углублённое сопряжение инициативы Китая «Один пояс, один путь» со стратегией Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути». В современных условиях наличие объективных взаимных интересов позволяет Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнёрство в контексте реализации упомянутых стратегий. Обе они призваны дать мощный стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океана на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проб­лем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Убеждён, что краеугольным камнем нового облика геоэкономики на нашем континенте должна стать диверсификация сотрудничества. Это объективный процесс, и в нём любые конструктивные идеи, стратегии и инициативы призваны дополнять друг друга на основе сочетаемости интересов и долгосрочных целей. В этом контексте считаю, что проект возрождения Великого Шёлкового пути по своей философии и геоэкономическому смыслу сопрягается с китайской глобальной инициативой «Один пояс, один путь».

Важнейшим приоритетом сотрудничества Туркменистана и КНР является топливно-энергетическая сфера. Что, конечно, объяснимо: наши государства обладают здесь огромным потенциалом. Свидетельством тому стало строительство и ввод в эксплуатацию в конце 2009 года стратегического газопровода Туркменистан–Китай. Осуществление этого проекта явилось примером подлинно партнёрских отношений, основанных на равноправии, осознании обоюдных преимуществ, на масштабном видении перспектив и возможностей, которые открылись с началом работы газопровода. Это и реальное, практическое воплощение цели обеспечения баланса интересов всех участников трубопроводных энергопроектов – и производителей, и транзитёров, и потребителей.

Сегодня мы работаем над вопросами увеличения объёмов поставок туркменского природного газа с учётом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи готовы к предметному обсуждению возможностей ­строительства 4-го трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай.

Большое значение обе стороны уделяют развитию транспортного сотрудничества. Здесь мы рассматриваем Китай как важнейшего партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во многом с учётом того, что именно это направление сегодня является стратегическим приоритетом всей нашей внешнеэкономической политики.

В настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток–­Запад и Север–Юг. В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтики. Это открывает оптимальный сухопутный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона. Убеждён, что в этом сегменте для Туркменистана и Китая открываются огромные возможности для сотрудничества. Что представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной, коммуникационной сферах, в реконструкции береговой инфраструктуры на Каспийском море. Наши усилия должны быть направлены на достижение тех целей, о которых мы говорим с китайскими партнёрами, а именно – полное раскрытие потенциала перевозок из Китая через Туркменистан в Европу, на Ближний Восток всеми видами транспорта, включая железные и автодороги, авиасообщение, другими инфраструктурными системами. Эти системы также должны включать логистические терминалы в узловых пунктах, одним из которых может стать порт Туркменбаши на Каспийском море.

Все эти вопросы плодотворно обсуждаются в рамках Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, на заседании которого в ноябре 2021 года было подписано 5 документов, в том числе Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики на период 2021–2025 гг. Рассматриваем эту Программу, принятую по инициативе уважаемого Председателя КНР Си Цзиньпина, как прочную основу для дальнейшего продвижения вперёд.

В Туркменистане внимательно следят за развитием Китая, радуются его достижениям. А они действительно уникальны. За короткий по историческим меркам срок Китай превратился в лидера мирового экономического и научно-технологического развития, обеспечивая стабильно высокий прирост промышленного производства, выполнение масштабных социальных программ. Китаю удалось добиться выдающегося результата – преодолеть бедность, и сегодня страна уверенно идёт к созданию государства всеобщего благосостояния.

Нет никакого сомнения, что такие грандиозные успехи стали возможными благодаря политической воле, решимости и безошибочному стратегическому курсу, разработанному Коммунистической партией Китая, при поддержке и понимании со стороны китайского народа.

Мудрость и дальновидность руководства КПК позволили стране встать на путь национального возрождения и процветания, идти по нему последовательно, в обстановке стабильности, уверенности в своих силах. Неслучайно, что внутренняя и внешняя политика Компартии снискала Китаю огромный авторитет и уважение в мире, поддержку подавляющего большинства государств планеты, в том числе Туркменистана.

Трудно переоценить роль Председателя КНР Си Цзиньпина в государственном управлении. Он, безусловно, является одним из самых выдающихся и масштабных государственных и политических деятелей современности. С именем Си Цзиньпина связана целая эпоха в истории китайского народа, олицетворяющая политическую, экономическую и технологическую мощь современного Китая, принципиальность и твёрдость в отстаи­вании национальных интересов страны на международной арене, ответственность и дальновидность во взаимоотношениях с другими государствами. И, пользуясь случаем, я бы хотел выразить большую признательность Председателю КНР за его неоценимый вклад в развитие стратегического партнёрства с Туркменистаном, постоянную заботу и внимание к отношениям с нашей страной.

Закономерно, что в Концепции Председателя Си Цзиньпина «Построение Сообщества единой судьбы человечества» включено Сообщество единой судьбы Китая и Туркменистана. Это очень ёмкая и глубокая формула. Она отражает общность наших государств в видении своих стратегических приоритетов развития, подходов и целей в построении справедливого миропорядка, опирающегося на равноправие, уважение, невмешательство, утверждении понятных и нерушимых принципов, основанных на ответственности каждой страны за судьбы всего человечества. Миропорядка без разделительных линий, искусственных цивилизационных разломов, узко понятых национальных или групповых интересов.

Концепция «Построения Сообщества единой судьбы человечества» в этом смысле предоставляет огромные возможности для развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Китаем в деле обеспечения мира и безопасности на планете, создаёт базисные предпосылки для эффективной совместной работы на международной арене по повестке Устойчивого развития, успешного преодоления новых угроз и вызовов.

Как известно, Туркменистан выдвинул глобальную инициативу «Диалог – гарантия мира», а Председатель Си Цзиньпин – «Глобальную инициативу развития» и «Глобальную инициативу безопасности». Эти инициативы по сути своей имеют общую мировоззренческую и политическую основу. В них заложен призыв ко всем странам, руководителям трезво и ответственно осмыслить реалии современного мира, задуматься над тем, к чему может привести дальнейшая эскалация и военно-политическое соперничество, осознать, что человечество подошло к опасной черте, за которой последует слом всей архитектуры глобальной безопасности с непредсказуемыми последствиями.

Инициативы Туркменистана и Китая продиктованы, прежде всего, заботой о миллионах далёких от политики простых людей, которым нужны мир, стабильность, возможность работать, гарантии спокойного, мирного будущего. Актуальность наших инициатив, по-моему, уже очевидна, и Туркменистан вместе с Китаем сегодня делает всё возможное, чтобы эти понятия стали определяющими факторами международной и региональной политики, создавали условия для отхода от упомянутой опасной черты и принятия ответственных решений по мирному, политико-дипломатическому урегулированию конфликтов и противоречий. Разумеется, на принципах равноправия и уважения законных интересов сторон.

Я уверен, что предстоящий в конце 2022 года съезд Коммунистической партии Китая станет событием, на котором будут приняты важнейшие решения по дальнейшему поступательному развитию Китайской Народной Республики во всех сферах. Не сомневаюсь, что он ещё больше укрепит роль КПК как движущей руководящей силы китайского народа, обеспечит преемственность и продолжение взятого партией стратегического курса, нацеленного на дальнейший рост экономики и социальной сферы Китая, повышение благосостояния людей, упрочение международных позиций страны как одного из признанных лидеров в деле сохранения и обеспечения всеобщего мира, стабильности и развития, друга и надёжного партнёра всех миролюбивых сил на планете, проводника принципов равноправия, справедливости и взаимного уважения в межгосударственных отношениях.

Я желаю Коммунистической партии Китая, её руководству успехов в проведении предстоящего съезда и не сомневаюсь, что его созидательные результаты окажут огромное благотворное воздействие не только на развитие самого Китая, но и на обстановку во всём мире.

Туркменистан твёрдо привержен дружбе, братству и сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Два государства, два народа вместе будут и дальше уверенно идти по пути прогресса и процветания. ///TDH, 2 октября