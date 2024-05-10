Пустыни в Центральной Азии – Часть пятая

nCa Report

Пустыни Центральной Азии отличаются зимними холодами. Из всех холодных пустынь в мире 95% находятся в Центральноазиатском регионе. Это отличает их от других пустынь мира. Это создает сложности в всех, вовлеченных в дело сохранения хрупкой экосистемы этих пустынь.

Некоторые учреждения и организации из Германии находятся в авангарде этих усилий. Страны региона, конечно, внимательно относятся к природе своих пустынь и стоящим перед ними проблемам, но темпы и качество работы были бы иными без значительного вклада немецких партнеров. Центральная Азия в долгу перед ними.

В этой части серии статей мы хотели бы упомянуть некоторые партнерские учреждения и организации из Германии, чтобы отметить их постоянный вклад и преданность делу региона.

Фонд Михаэля Зуккова

Фонд Михаэля Зуккова был основан в 1999 году как первый благотворительный природоохранный фонд в соответствии с Гражданским кодексом в новых федеральных землях Германии. Денежная премия “За правильный образ жизни”, присужденная профессору доктору Михаэлю Зуккову в 1997 году, была передана в качестве основного капитала фонду, целью которого является “Сохранение и поддержание” экологического баланса.

https://www.succow-stiftung.de/en/

Фонд Михаэля Зуккова является действующим фондом на национальном и международном уровнях. Он занимается развитием и охраной национальных парков и биосферных заповедников в странах бывшего Восточного блока, которые претерпевают преобразования (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Россия).

В настоящее время фонд осуществляет надзор за тремя природоохранными зонами на северо-востоке Германии, за которыми вскоре последуют и другие районы. Целью является развитие оазисов дикой природы, а также предоставление особых возможностей для посещения и непосредственного знакомства с природой.

Профессору Михаэлю Зуккову и его преданной своему делу команде оказывает поддержку почетный совет фонда и бесчисленное множество активных волонтеров. Фонд работает в тесном сотрудничестве с Институтом ботаники и ландшафтной экологии Университета Эрнста-Морица-Арндта в Грайфсвальде, а также со многими другими национальными и международными исследовательскими учреждениями, такими как Национальный институт пустынь, флоры и фауны в Ашхабаде, Туркменистан.

Премия “За правильный образ жизни” присуждается людям, решающим глобальные проблемы. Премия предусматривает денежный приз в размере 1 миллиона шведских крон (115 000 долларов США) и долгосрочную поддержку, направленную на популяризацию работы лауреатов.

Международная климатическая инициатива (IKI)

IKI является ключевым элементом климатического финансирования Германии и обязательств по финансированию в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.

https://www.international-climate-initiative.com/en/about-iki

В рамках Инициативы делается четкий акцент на смягчении последствий изменения климата, адаптации к его последствиям и защите биологического разнообразия. Целью IKI является:

Содействие развитию экономики, благоприятной для климата, путем оказания поддержки странам-партнерам в создании благоприятной для климата экономической структуры, которая предотвращает вредные для климата выбросы парниковых газов.;

Продвижение мер по адаптации к изменению климата путем поддержки соответствующих национальных программ в отдельных странах-партнерах, которые особенно уязвимы к изменению климата.;

Продвижение и финансирование мер по сохранению и устойчивому использованию накопителей углерода/сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации (REDD).

IKI поддерживает два основных направления финансирования: тематические процедуры отбора и процедуры отбора для конкретной страны. В обеих процедурах используются конкурсы идей для отбора инновационных проектов. Такой подход гарантирует реализацию лучших идей и концепций и расширение круга партнеров-исполнителей. Помимо отбора проектов на конкурсах идей, IKI также предлагает малые и средние гранты для реализации небольших проектов.

https://www.international-climate-initiative.com/en/project/central-asian-desert-initiative-cadi-conservation-and-sustainable-use-of-winter-cold-deserts-in-central-asia-16-iv-052-asien-a-central-asian-desert-initiative-cadi/

IKI придерживается согласованного подхода к борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия. Он поддерживает проекты в четырех областях финансирования: (I) сокращение выбросов парниковых газов, (II) адаптация к последствиям изменения климата, (III) сохранение и восстановление природных поглотителей углерода и (IV) сохранение биологического разнообразия.

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Немецкая корпорация по международному сотрудничеству – немецкое агентство по развитию со штаб-квартирами в Бонне и Эшборне.

https://www.giz.de/en/html/index.html

GIZ имеет представительства в 120 странах мира, включая все страны Центральной Азии.

Грайфсвальдский университет

Грайфсвальдский университет, ранее известный как “Университет Эрнста-Морица-Арндта Грайфсвальда”, является государственным исследовательским университетом, расположенным в Грайфсвальде, Германия, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Основанный в 1456 году (преподавание ведется с 1436 года), это один из старейших университетов Европы, в котором многие поколения выдающихся выпускников и сотрудников учились или работали. Являясь четвертым по старшинству университетом в современной Германии, он временно также был старейшим университетом королевств Швеции (1648-1815) и Пруссии (1815-1945) соответственно.

https://www.uni-greifswald.de/en/

Примерно две трети из 10 179 студентов находятся за пределами Грайфсвальда, включая иностранных студентов из 90 стран по всему миру.

Основным языком обучения в Грайфсвальдском университете является немецкий. Однако университет предлагает семь международных дипломных курсов на английском языке: “Ландшафтная экология и охрана природы”, “Науки о земле”, “История и культура региона Балтийского моря”, “Биоразнообразие, экология и эволюция”, “Инфекционная биология и иммунология”, “Биоэкономика” и “Подготовка преподавателей на двух языках”. Дипломный курс немецкого и польского языков”.

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Центральная Азия как регион может найти больше путей для расширения сотрудничества с Фондом Михаэля Зуккова и Университетом Грайфсвальда. Были бы полезны длительные ознакомительные поездки по пустыням Центральной Азии – как в рамках CADI, так и вне проекта.

Кроме того, было бы весьма похвально, если бы государственный и частный секторы могли регулярно вносить финансовые и материальные взносы в Фонд Михаэля Зуккова. /// nCa, 10 мая 2024 г. (продолжение следует)