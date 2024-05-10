Электронная коммерция в Туркменистане прогрессирует

Экосистема электронной коммерции в Туркменистане не за горами. Доверие потребителей, являющееся ключевым элементом успеха на цифровом рынке, быстро растет.

По оценкам Statista, объем электронной коммерции в Туркменистане в этом году достигнет примерно 370 миллионов долларов США. Прогнозируемый ежегодный рост составит 8,06%, что приведет к увеличению объема электронной торговли до 544 миллионов долларов США к 2029 году.

Согласно прогнозам Statista, к 2029 году число пользователей платформ электронной коммерции составит примерно 800 000 человек.

Учитывая то, как население Туркменистана обращается к онлайн-покупкам, эти оценки кажутся довольно консервативными. Реальный рост, скорее всего, будет намного выше.

Онлайн-платформы, включая магазины и поставщиков услуг, также быстро развиваются. Уже существует более 300 интернет-магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг. Здесь мы говорим только о предпринимателях и предприятиях, которые имеют структурированное присутствие в Интернете и зарегистрировались в государственных органах в качестве онлайн-поставщиков товаров и услуг.

Для успеха цифровой торговой площадки необходимы простота и надежность использования. Довольный клиент – лучшая реклама, которую можно получить.

Почтовая служба Туркменистана (Turkmen Pochta) играет важную роль в продвижении электронной коммерции. — https://shop.post.tm/

Предприниматели и компании могут выставлять свою продукцию на веб-сайте почтовой службы. Почтовое отделение, имеющее собственное представительство в каждом уголке страны, обеспечивает быструю доставку заказов. Это выгодно всем – продавцу, покупателю и почтовому отделению. В настоящее время почтовое отделение обрабатывает около 10 000 посылок в день.

Что касается В2В, то перед Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана поставлена задача внедрить передовые методы проведения электронных торгов.

Из сотен магазинов и сервисов электронной коммерции здесь представлены лишь некоторые:

Ynamdar – https://www.ynamdar.com/tm/ag

Торговая онлайн-платформа, предлагающая широкий ассортимент товаров. В каталоге представлены косметические товары, бакалея, товары для дома, средства по уходу за ребенком, товары для домашних животных и многое другое.

AUH – https://auh.com.tm/en

Онлайн-сервис заказа такси. Для междугородних поездок можно забронировать микроавтобус или автобусы онлайн. Также можно приобрести онлайн билеты.

Asmanexpress – https://asmanexpress.com/ru

Asmanexpress – первая технологическая онлайн-платформа в Туркменистане, предлагающая услугу доставки за считанные минуты. Технологическая онлайн-платформа предлагает более 15 тысяч наименований товаров для дома, начиная от продуктов питания, бытовой химии и заканчивая товарами для дома по самым низким ценам, с быстрой доставкой и высоким качеством товаров. Их количество постоянно увеличивается. Доставка осуществляется по городу Ашхабад.

Asmanexpress – это надежная доставка товаров в считанные минуты. Минимальная сумма заказа составляет 49,00 манат. Стоимость доставки составляет 14,99 манат.

Arassa asman – это самая быстрая доставка бутилированной воды (19 литров). Уникальная возможность заказать пробную воду на 10 дней. Бесплатная замена бутылок других компаний.

Asmanshop – это виртуальный шоппинг в бутиках известных мировых брендов с возможностью бесплатной примерки на дому.

Asmanjobs – ваш помощник в поиске идеальной работы и сотрудников на особых условиях.

NesipEtsin – https://nesipetsin.com

Интернет-магазин, предлагающий товары разных категорий. В каталоге представлены одежда для мужчин и женщин, товары для уборки дома, канцелярские товары, бытовая техника, товары для домашних животных, домашний текстиль, предметы домашнего декора, компьютеры, мебель, книги и сувениры. Их приложение доступно для скачивания в Google Play Store и Apple app Store.

Taze Market – http://tazemarket.com.tm

Онлайн-платформа, предлагающая товары разных категорий. В каталоге представлены дезодоранты, чистящие средства, мед, сухофрукты и многое другое.

Arzan al market – онлайн маркет. Продажа бытовой химии с доставкой на дом. Можно заказать бытовую химию в онлайн маркете по хорошей цене. Данное приложение доступно в Play Market и App Store.

Galam–Tm – https://galam.tm/index.php?route=common/home

GALAM.ТМ – крупнейший интернет-магазин канцелярских товаров, школьных принадлежностей, книг, товаров для творчества, сувениров и подарков, который существует уже 14 лет. С ним сотрудничают такие бренды, как Acord, Bic, HP и другие. Приложение доступно на платформе Android.

Ikinokat – https://ikinokat.com

Товары различных категорий, от продуктов питания до брендовой одежды и аксессуаров

Elektronika – https://elektronika.tm/?locale=ru

Онлайн-платформа, предлагающая широкий ассортимент бытовой электроники. В каталоге представлены мобильные телефоны, компьютеры, кухонная техника и многое другое.

Turkmen Galkan – https://turkmenkalkan.com.tm/

Совместное туркмено-турецкое обувное предприятие “Turkmen Galkan” Министерства текстильной промышленности Туркменистана было основано в 1997 году. Компания специализируется на производстве обуви и спецобуви по заказам военных и правоохранительных органов Туркменистана, а также различных видов спортивной и гражданской обуви. Совместное предприятие оснащено самым современным оборудованием из России, Чехии, Турции и Германии для производства обуви различного назначения и типов. Продукцию можно приобрести в их выставочном зале на улице Огузхана в Ашхабаде или на их веб-сайте. /// nCa, 10 мая 2024 г.