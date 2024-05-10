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Туркменистан будет закупать арматуру и мрамор в Афганистане

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Туркменистан закупит в Афганистане крупную партию арматуры и мрамора, сообщают афганские СМИ.

Туркменские и афганские предприниматели достигли соглашений об экспорте в Туркменистан 150000 тонн арматуры и 100 000 кубометров мрамора, следует из заявления исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи местным СМИ в Кабуле 7 мая 2024 года.

По словам министра, указанная продукция будет экспортирована в Туркменистан в ближайшем будущем.

Строительная арматура и мрамор входят в число товаров, которыми Афганистан не только обеспечивает себя, но и располагает избыточными возможностями для экспорта. /// 10 мая 2024 г.

 

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