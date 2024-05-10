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В Нью-Йорке состоялась Церемония закрытия, проведённых по инициативе Туркменистана, первых дипломатических Игр дружбы Организации Объединённых Наций

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В период с 11 апреля по 8 мая 2024 года Постоянным Представительством Туркменистана были организованы Первые дипломатические Игры дружбы Организации Объединённых Наций (Inaugural United Nations New-York Based Missions Games).

8 мая в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке прошла торжественная церемония закрытия Игр, которые были посвящены 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги и проведены в рамках Недели устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН.

В программу Игр дружбы были включены соревнования по восьми видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, теннису, пиклболу, бегу, шахматам и йоге.

В Играх приняли участие более 300 спортсменов из 85 стран и 18 организаций, представляющих дипломатические и консульские миссии, секретариат и специализированные агентства ООН, расположенные в г.Нью-Йорке.

Со-организаторами Игр выступили Постоянные Представительства Австралии, Индии, Казахстана, Катара и Эль-Сальвадора.

Церемония закрытия и награждения 8 мая собрала участников Игр дружбы, победителей соревнований, организаторов и почетных гостей.

Постоянный Представитель Туркменистана при ООН, Посол Аксолтан Атаева, обращаясь с приветственным словом к участникам церемонии, подчеркнула особое значение инициированных Туркменистаном Игр дружбы для продвижения созидательной спортивной дипломатии в нынешних международных условиях.

Отмечалось, что одним из основных направлений миролюбивой внешней политики руководства Туркменистана является реализация глобальной повестки «Спорт во имя мира и развития», и проведённые Игры стали ярким подтверждением того, что спортивная дипломатия способна объединять страны и народы, независимо от их политических взглядов и культурных различий.

В ходе церемонии закрытия победителям в различных дисциплинах были вручены награды и ценные подарки.

Руководители дипломатических миссий и агентств ООН выразили признательность Туркменистану за инициативу и организацию спортивных мероприятий, а также поддержку в проведении дипломатических Игр дружбы Организации Объединённых Наций в следующем 2025 году.

Видео- и фотоматериал о проведённых Играх доступен по следующей ссылке https://bit.ly/UN_GAMES_VIDEO_PHOTO.

Winners of the Inaugural United Nations New York-based Missions Games (Diplomatic Games – 2024):

Pickleball

  • 1st Place: “Tim Tams” – Alexandra Jones and Kelvin Jones (Australia)
  • 2nd Place: “Tall and Small” – Duyen Lovell and Sean Lovell (UNHQ)

Basketball

  • 1st Place: Central America/France team
  • 2nd Place: Russian Federation

Yoga

  • 1st Place: Sneha Dubey, Assel Syrymbet, Ha Nguyen
  • 2nd Place: Ruby Kumar, Nodira Akhmedova, Mahri Eyeberdiyeva
  • 3rd Place: Julie Grandperrin, Lorea Salterain, Nathalie Delorme

Chess

  • 1st Place: Kyaw Thit (UNHQ)
  • 2nd Place: Murat Sazanov, Mukesh Kumar

Volleyball

  • 1st Place: Russian Federation
  • 2nd Place: Pacific Warriors

Tennis

  • 1st Place: Talal Abdulaziz M H Al-naama (Qatar)
  • 2nd Place: Hojamyrat Eyeberdiyev (Turkmenistan)

Junior Tennis

  • 1st Place: Milana Yarashuk (UN-OHRLLS)
  • 2nd Place: Kerim Eyeberdiyev (Turkmenistan)

Running

Ladies

  • 1st Place: Karla Tejeda
  • 2nd Place: Martina Müller
  • 3rd Place: Assel Syrymbet

Men

  • 1st Place: Guillermo Caballero
  • 2nd Place: Aziz Muzdybayev
  • 3rd Place: Laurin Borzym

Football

  • 1st Place: Mexico
  • 2nd Place: Israel

///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 8 мая 2024 г.

 

 

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