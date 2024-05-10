Поддержание достаточности йода в Туркменистане: история продолжающегося партнерства между правительством и ЮНИСЕФ

В апреле-мае этого года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и ЮНИСЕФ проводят мониторинг производство и наличие йодированной соли на рынках по всей стране. ЮНИСЕФ предоставил Государственной санитарно-эпидемиологической службе наборы для тестирования соли для поддержки системы мониторинга йодирования соли, которые позволяют проводить быстрое и эффективное тестирование соли на местах.

Йодирование – это процесс обогащения соли, потребляемой человеком, йодом, и это эффективная стратегия увеличения потребления йода на уровне населения и предотвращения йоддефицитных заболеваний. Йод полезен для здоровья людей и необходим для здорового развития детей раннего возраста. Дефицит йода может негативно повлиять на здоровье женщин и детей, экономическую производительность и качество жизни. Это особенно вредно на ранних стадиях беременности и в раннем детстве.

В Балканском велаяте команда посетила комбинат «Гувлыдуз», производящий соль для нужд всего населения Туркменистана. Мониторинговая группа наблюдала за всем процессом, начиная с добычи соли из озера и заканчивая ее очисткой, йодированием, лабораторным контролем качества и упаковкой. Руководство завода и коллектив понимают пользу йодирования соли для здоровья населения и намерены продолжать производство йодированной соли для удовлетворения потребностей страны.

В рамках совместного мониторинга Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и ЮНИСЕФ команда также посетила Санитарно-эпидемиологическую службу в городе Туркменбаши, который ежемесячно проводит тесты на йодирование соли, имеющейся на рынке и на предприятии-производителе. Мониторинг соли помогает сформулировать рекомендации по усилению системы надзора, поддерживать стандарты качества йодирования соли, а также определить информационные потребности поставщиков и населения.

«ЮНИСЕФ поддерживает программу йодирования соли с 1996 года, и мы рады видеть продолжение нашего сотрудничества с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности в этой области, чтобы обеспечить детям и семьям оптимальный уровень потребления йода для их здоровья и развития. Наше плодотворное сотрудничество будет способствовать поддержанию статуса всеобщего йодирования соли в стране», – сказал Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ.

Путь к поддержанию достаточности йода в Туркменистане отмечен значительным прогрессом за почти 30 лет его реализации.

Давайте вернемся назад во времени и вспомним ключевые вехи йодирования соли в Туркменистане:

В 1996 году Президент подписал Указ «О йодировании соли и обогащении муки железом», согласно которому вся отечественная и импортируемая соль для пищевых целей должна быть йодирована, установлен уровень 23±11,5 мг йода/кг йодата калия. В соответствии с Указом, Правительство и ЮНИСЕФ осуществили ряд инвестиций в улучшение технологии производства и йодирования, а также упаковки йодированной соли на комбинате «Гувлыдуз», который получает необходимое количество KIO3 от Хазарского завода.

В 2000 году при поддержке ЮНИСЕФ и USAID репрезентативное исследование уровня йода показало, что дефицит йода сохраняется в некоторых районах страны. По результатам исследования в январе 2003 года решением Государственной Межведомственной комиссии по обеспечению населения йодированной солью и обогащенной железом мукой установлен стандарт, рекомендуемый Всемирной Организацией Здравоохранения и ЮНИСЕФ – 40+/-15 мг йода на кг соли.

В 2004 году ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международный совет по контролю йододефицита сертифицировали Туркменистан как страну, добившуюся всеобщего йодирования соли (USI). Тем временем ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку, уделяя особое внимание устойчивости мониторинга УЗИ и наращиванию потенциала национальной системы здравоохранения.

В 2015 году исследование MICS подтвердило, что 96,7% домохозяйств имеют в соли содержание йодата или йодида в 15 или более частей на миллион.

В 2018 году ЮНИСЕФ способствовал обновлению национальных руководств по мониторингу и оценке в соответствии с новыми рекомендациями, за которыми последовало наращивание потенциала национальных партнеров в 2019 году по качеству данных и надзору за программами обогащения продуктов питания, предоставленное экспертами Глобальной йодной сети (IGN).

В 2020-2022 годах, несмотря на беспрецедентные вызовы, вызванные пандемией COVID-19 для систем здравоохранения, в стране продолжились усилия по обеспечению постоянного мониторинга УЗИ.

Обеспечение устойчивости достаточности йода очень важно, особенно с учетом меняющейся динамики на местном рынке, где частные предприниматели также могут предлагать поваренную соль. Важно продолжить укрепление потенциала для обеспечения эффективности системы мониторинга. Эта постоянная поддержка позволит отслеживать изменения в моделях производства и потребления, выявлять возникающие тенденции и принимать своевременные меры для защиты благосостояния населения и поддержания долгосрочного успеха усилий по обогащению йодом.///ЮНИСЕФ Туркменистан