Туркменская делегация обсуждает в Астрахани создание логистического центра

Туркменская делегация в составе представителей агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров прибыла в Астраханскую область Российской Федерации для обсуждения проекта открытия логистический центр страны, сообщают российские сми.

Кроме того, на переговорах будет рассмотрен вопрос о запуске паромных сообщений из порта “Туркменбаши” в астраханские гавани.

«Это первый опыт, где мы будем работать серьёзно, системно с нашими сопредельными странами. И мы очень рассчитываем на это взаимодействие с туркменской стороной. Нам интересно это взаимодействие, потому что направление на Туркменистан и на другие страны через порт Туркменбаши во многом является примером по строительству портов на Каспийском море», − отмечает генеральный директор АО “Особая экономическая зона “Лотос” Сергей Милушкин.

В свою очередь, генеральный директор судоверфи “Балкан” Сейитгулы Байсеидов выразил заинтересованность туркменского бизнеса в проекте логистического хаба. «Нашим представителям бизнеса тоже будет интересно узнать о деталях, особенно, какие условия в законодательном, экономическом смысле. Интересно узнать об условиях контракта и инвестировании», − сказал он.

На сегодняшний день внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Туркменистаном составляет порядка 200 миллионов долларов.

Стороны активно развивают взаимодействие на железнодорожном, автомобильном, воздушном транспорте. Новые возможности сотрудничества возникнут с присоединением Туркменистана к транспортному коридору “Север-Юг” и организацией паромной линии между портами Оля и Туркменбаши. Это позволит увеличить грузопотоки между всеми прикаспийскими странами.///nCa, 25 августа 2022 г.