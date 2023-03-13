Туркменская делегация посетила румынские порты

В период с 5 по 8 марта текущего года состоялся визит туркменской делегации в Румынию, в состав которой вошли представители ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана”.

В ходе визита туркменская делегация была принята в Министерстве транспорта и инфраструктуры Румынии. Встреча была организована по инициативе туркменской стороны для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества между национальными грузовыми операторами.

Выразив намерение наладить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и являясь официальным национальным оператором контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в Туркменистане, АО “TLCT” поинтересовалось пропускной способностью контейнерных перевозок, осуществляемых через порты Констанца и Галаци.

В ходе встречи туркменская сторона представила своим коллегам Международный порт Туркменбаши, транзитные и транспортные проекты Туркменистана, рассказала о транспортной инфраструктуре страны в целом, а также о международным инициативах Президента Туркменистана в транспортной сфере.

Поблагодарив туркменскую сторону за заинтересованность в развитии сотрудничества, румынская сторона выразила готовность к всестороннему партнерству.

В рамках визита в Румынию туркменская делегация посетила порт Констанца и порт Галаци. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 8 марта 2023 г.