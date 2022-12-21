Туркменская делегация под руководством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова пребывает с рабочим визитом в Японии в период 21-24 декабря 2022 года, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках визита планируется участие делегации в 14-ом совместном заседании Японо-Туркменского и Туркмено-Японского комитетов по экономическому сотрудничеству, участие главы МИД Туркменистана в 9-ом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония», а также намечено проведение встреч в Правительстве, Парламенте, профильных министерствах и ведомствах, с руководством финансовых и экспортно-кредитных агентств, ведущих японских компаний.

Встреча Министра Иностранных Дел Туркменистана с Исполнительным Директором Агентства Страхования Экспорта и Инвестиций Японии

21 декабря 2022 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Исполнительным директором Агентства страхования экспорта и инвестиций Японии (NEXI) Ацуо Курода, которое обеспечивает страховое покрытие финансирования совместных экономических проектов, реализуемых японской и туркменской сторонами.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы партнёрства в инвестиционной сфере и обсудили новые возможности сотрудничества, включая деятельность NEXI по привлечению различных финансовых институтов к финансированию проектов в Туркменистане.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к развитию, диверсификации и расширению двусторонних отношений.

«Kawasaki heavy industries ltd.» выполнит в Туркменистане проект второго завода по производству бензин из газа

Результаты переговоров между Государственным концерном «Туркменхимия» и «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» по вопросу строительства второго завода по производству бензина из природного газа были обсуждены на встрече министра иностранных дел Туркменистана Мередова с Президентом компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества и пути повышения эффективности взаимодействия.

Была отмечена заинтересованность компании в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном.

Японские компании реализуют в Туркменистане ряд крупных инфраструктурных проектов

Участие японских компании в крупномасштабных проектах по строительству промышленных объектов в Туркменистане были обсуждены на встрече туркменской делегации с с главой Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Нобумитсу Хаяши.

В числе обсуждаемых проектов:

Завод по производству аммиака и карбамида в г.Мары

Цех по производству серной кислоты в г.Туркменабат

Завод по производству карбамида в г.Карабогаз,

Газохимический комплекс в Киянлы

Завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе

Также состоялся конструктивный обмен мнениями о приоритетных совместных проектах в газохимической, транспортной и сельскохозяйственной областях, намеченных к реализации в Туркменистане.

Японская Организация по развитию внешней торговли может открыть офис в Туркменистане

Японская Организация по развитию внешней торговли (JETRO) может открыть представительство в Туркменистане. Данное предложение было озвучено туркменской стороной на встрече Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным Исполнительным директором данной структуры Нобухико Сасаки.

Этот шаг будет способствовать привлечению малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане и соответственно туркменских в Японии.

Кроме того, рассмотрена возможность открытия Торгового Дома Туркменистана в Японии для привлечения японских компаний к экспорту из Туркменистана продукта с высокой добавленной стоимостью. Затронут вопросы организации торговой миссии Японии в Туркменистане.

Генеральный Исполнительный директор JETRO подтвердил стремление к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, заявив о готовности принимать самое активное участие в осуществляемых в стране проектах в различных сферах деятельности.

///nCa, 21 декабря 2022 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана)