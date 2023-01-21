Будущий Туркменский логистический центр в Астрахани простимулирует грузоперевозки между Центральной Азией и Россией

Появление в астраханской особой экономической зоне «Лотос» логистического центра Туркменистана станет важным стимулом для развития грузоперевозок из Центральной Азии в Россию и обратно, позволит подключить к международному транспортному коридору «Север-Юг» другие страны, не имеющие прямого выхода в Каспий, – так прокомментировал генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин подписание меморандума о создании логистического хаба в портовой зоне в Астрахани.

Документ был подписан в Ашхабаде в рамках туркмено-российского бизнес-форума между АО «ОЭЗ «Лотос» и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана».

Стороны договорились о совместной работе по наращиванию грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» через Каспийское море и начале проработки реализации инвестиционного проекта по созданию логистического центра Туркменистана в портовой ОЭЗ Каспийского кластера.

Согласно меморандуму, после подготовки туркменской стороной проекта логистического центра и проведения предварительной оценки необходимых инвестиций, будет разработана дорожная карта по реализации проекта и заключен договор о создании логистического центра, сообщается в пресс-релизе ОЭЗ «Лотос».

«Мы пришли к договоренности о начале большой совместной работы. Необходимо проработать все технические и организационные вопросы по созданию логистического центра, который по сути станет первым в своем роде и послужит примером для других наших партнёров из прикаспийских государств. Мы определили несколько участков в портовой ОЭЗ рядом с 8 и 9 причалами порта Оля. Там уже создается инфраструктура, строятся объекты якорного резидента для перевалки контейнеров, зерна и масла», – сообщил Милушкин.

Ранее, выступая на бизнес-форуме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поприветствовал решение Туркменистана об открытии в Астрахани своего логистического центра.

Он подчеркнул, что перспективы привлечения грузов, идущих в Россию через астраханский воднотранспортный узел, из Кыргызстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии позволят Туркменистану дополнительно нарастить свой транзитный потенциал.

«Правительство нашей области окажет всемерное содействие реализации данного проекта», – заверил глава Астраханской области.

Особая экономическая зона «Лотос» может рассматриваться для открытия совместных российско-туркменских производств, строительства судов, развития экспортно-импортных отношений между резидентами ОЭЗ и партнерами из Туркменистана.

ОЭЗ «Лотос» расположена в Астраханской области, граничащей со странами Каспийского бассейна, в 40 км от города Астрахани, на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и северной части Великого Шелкового пути. В радиусе 1000 км от зоны находится 8 государств, общая численность населения которых превышает 300 млн человек. ///nCa, 21 января 2023 г.