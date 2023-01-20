Туркмено-Российский бизнес-форум привлек более 300 туркменских и российских компаний – Российская делегация приехала в Ашхабад с портфелем конкретных предложений

Эльвира Кадырова

19-20 января 2023 года в Ашхабаде проходит Туркмено-Российский форум.

Цель форума – полномасштабное углубление торгово-экономического и промышленного сотрудничества России и Туркменистана.

Впечатляет число участников с обеих сторон – это более 300 представителей деловых кругов и организаций, в том числе 220 компаний из 40 регионов России и с туркменской стороны – 110 компаний.

В составе российской делегации – представители администрации Президента РФ и Госдумы Федерального собрания, а также Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты, министерств образования и науки, сельского хозяйства, транспорта, строительства, министерства экономического развития и др.

На пленарном заседании форума выступили председатель Правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана, Рашид Мередов, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня, 20 января, Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия и углубления сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, министерства, ведомства и деловые круги проведут двусторонние встречи. Предусматривается проведение совместного заседания туркмено-российского и российско-туркменского деловых советов, ожидается подписание двусторонних документов между предпринимателями.

Также состоится открытие торгово-выставочной площадки для российских производителей «Торговый дом России».

Рашид Мередов рассказал об основных сферах туркмено-российского сотрудничества

(По сообщениям туркменской и российской прессы)

Как отметил министр иностранных дел Туркменистана, представленная в Ашхабаде обширная российская делегация свидетельствует о растущем интересе к наращиванию связей между Туркменистаном и Российской Федерацией. Этот форум – важный этап развития всего партнерства. Благодаря усилию сторон, сотрудничество приобрело четкую ориентацию на конкретный конечный результат.

По словам Мередова, фундаментом туркмено-российских отношений служит широкая база, охватывающая все отрасли экономики, а главным определяющим фактором диалога являются контакты на высшем государственном уровне.

«В прошлом году состоялись 5 встреч между Президентами Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и России Владимиром Путиным, на которых была подтверждена обоюдная готовность нынешнему развитию сотрудничества», – подчеркнул туркменский вице-премьер.

В ходе выступления Рашид Мередов выделил основные отрасли туркмено-российского сотрудничества – это нефтегазовая отрасль, транспортно-логистический сектор, судостроение.

“Говоря об энергетике, хотел бы отметить двустороннее сотрудничество по всем ее трем главным компонентам – газовом, нефтяном и электроэнергетическом. Отмечаем здесь растущую активность в нефтяном и газовом секторах Туркменистана компаний “Татнефть” и “Газпром”. Планируем и далее расширять совместную деятельность в нефтегазовой отрасли”, – сказал он.

Мередов добавил, что в сфере электроэнергетики в настоящее время идет работа над проектом по привлечению АО “Силовые машины” (Санкт-Петербург) к модернизации Марыйской ГЭС и ТЭЦ в городе Туркменбаши.

Серьёзные перспективы открываются в транспорте и логистике, где особый приоритет приобретает сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта и судостроении. Речь идёт, прежде всего, о функционировании восточного маршрута международного транспортно-транзитного коридора Север–Юг.

Как подчёркивалось, в настоящее время осуществляется совместная деятельность в данном направлении с российскими партнёрами, в частности с руководством компании РЖД. По предварительным итогам прошлого года отмечается 4-кратное увеличение транзитных перевозок российских грузов через Туркменистан в другие страны региона, а также возросла в разы перевозка контейнеров в рамках указанного транзита.

В контексте логистического сотрудничества на Каспийском море говорилось о важности полноценного задействования перевозок между двумя странами по линиям портов Туркменбаши–Астрахань и Туркменбаши–Махачкала.

С точки зрения увеличения и диверсификации взаимного товарооборота в целом, деловых двусторонних связей открываются хорошие перспективы участия туркменской стороны в деятельности особой экономической зоны «Лотос» в Астрахани.

Он также отметил традиционно важную роль в развитии межгосударственных отношений прямых связей Туркменистана с субъектами РФ. “За прошедшие годы у нас сложились особые конструктивные и взаимовыгодные партнерские отношения с республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью. Знаем, что ряд других регионов России, в частности, Челябинская, Орловская, Свердловская области, проявляют интерес к работе с Туркменистаном. Приветствуем это стремление и готовы к предметному обсуждению таких планов с руководством и деловыми кругами регионов России”, – сообщил глава МИД.

Среди перспективных сфер сотрудничества отмечена сфера высоких технологий, которой Россия выделяет особое внимание.

“В качестве перспективного направления двустороннего взаимодействия выделяем сферу высоких технологий. Знаем, что правительство России уделяет данному сегменту особое внимание. <…> Туркменистан готов к участию в этом процессе, в частности нам интересен российский опыт по созданию и развитию технопарков, ИТ и Hi-tech центров”, – сказал Мередов.

В контексте гуманитарного сотрудничества глава туркменской дипломатии упомянул перекрестные дни культуры, недавние гастроли Большого московского государственного цирка в Ашхабаде, межвузовское сотрудничество. На сегодняшний день в вузах России обучается более 30 тысяч туркменских студентов, подписаны соглашения между рядом вузов.

Он подчеркнул, что в Туркменистане на государственном уровне осуществляется поддержка русского языка: «На сегодняшний день в стране функционирует 71 общеобразовательная школа с обучением на русском языке, Совместная туркмено-российская школа имени Пушкина, а также школа имени Махтумкули в Астраханской области».

Новым этапом в этой области призван стать инициированный руководством Туркменистана проект создания в нашей стране туркмено-российского университета. Для реализации данного проекта создана специальная Рабочая группа, которая проводит работу с российскими коллегами по подготовке правовой и организационной базы нового вуза.

Вместе с тем отмечалось принятое туркменской стороной решение о строительстве в Ашхабаде нового здания Русского драматического театра имени А.С.Пушкина.

Выступление Михаила Мишустина

Уважаемый Рашид Овезгельдыевич!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников и гостей форума. Хочу поблагодарить организаторов и лично Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова − за тёплый приём и гостеприимство.

Это первый столь масштабный бизнес-форум в истории российско-туркменистанских отношений. Уверен, что он поможет установить новые связи между предпринимателями, положит начало многим перспективным проектам.

Об экономическом положении России

Сейчас мы все работаем в нестандартных условиях. Идёт переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры. Привычные механизмы уже не срабатывают. Валюты, считавшиеся мировыми расчётными единицами, показали свою ненадёжность. На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление.

Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности, прежде всего для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе экономической, финансовой, технологической.

Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объёме.

Экономика адаптируется. Спад валового внутреннего продукта оказался гораздо меньше тех значений, которые нам предрекали западные оппоненты. По предварительным данным, за год он составил всего 2,5%. Инфляция – ниже 12%. Что лучше, чем в целом ряде европейских стран.

Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что финансовая и банковская системы, экономика в целом находятся в стабильном состоянии.

Возможности экономического партнерства и промышленной кооперации с Туркменистаном

Мы искренне дорожим дружбой, добрососедством и стратегическим партнёрством с Туркменистаном. Объём товарооборота между нашими странами сейчас находится у отметки около миллиарда долларов. Несомненно, потенциал экономического сотрудничества намного выше. Мы видим хорошие возможности для углубления взаимодействия, расширения сфер кооперации. Для этого будем активизировать совместную работу.

Туркменистанские предприниматели со своей качественной и конкурентоспособной продукцией могут занять некоторые из ниш, которые освободились в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных корпораций.

Речь может идти не только о наращивании товаропотоков, но и о создании совместных производств, строительстве современных промышленных, энергетических, транспортных объектов. И сегодня для этого, я бы сказал, самое удачное время. Российские производители переориентируются с европейского направления на взаимовыгодные проекты в дружественных странах. К которым, конечно, относится и Туркменистан.

На бизнес-форуме представлены многие наши компании. Все они готовы обсуждать конкретные предложения по развитию сотрудничества. Для нас с вами понятия деловой этики, обязательности исполнения контрактов – не пустые слова. Россия и Туркменистан всегда были и будут надёжными партнёрами друг для друга.

В прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, а также 20-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Все эти годы совместная работа успешно развивалась по самому широкому спектру направлений. И сейчас она выходит на новый уровень.

Лидеры наших стран – Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов в июне прошлого года в Москве подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства. Были заключены 14 новых соглашений, в том числе по совместным проектам в сельском хозяйстве и торговле, банковской, информационной, транспортной сферах и об укреплении межрегиональной кооперации.

В целом между Туркменистаном и Россией подписано почти 300 международных документов. Здесь работает около 200 предприятий с российским участием. Значительную роль в наших экономических связях играет энергетика, об этом сегодня Рашид Овезгельдыевич подробно говорил. При этом активно развиваем и другие направления, в том числе сельское хозяйство, текстильную промышленность. Готовы наращивать поставки машинотехнической продукции.

Одним из важных приоритетов является развитие промышленной кооперации. У нас успешно осуществляется целый ряд крупных проектов. Российские машиностроители за последние пару лет поставили семь тепловозов для железных дорог Туркменистана. Здесь очень популярны наши грузовые автомобили, прежде всего «КамАЗы». Сейчас совместно с туркменистанскими партнёрами отечественные автопроизводители прорабатывают портфель новых заказов в текущем году.

Имеется большой потенциал в сфере судостроительной кооперации, которая должна выстраиваться на взаимовыгодной основе с использованием строительных площадок двух стран.

Транспортный коридор «Север-Юг» и транспортное сотрудничество

При этом особое значение мы придаём формированию международных транспортных маршрутов. И здесь наша позиция полностью совпадает с подходами туркменистанских коллег. Вместе работаем над развитием международного транспортного коридора «Север – Юг», его выходом на полную пропускную мощность. Это откроет для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и торгово-логистических центров, модернизацией морских портов.

В частности, один из перспективных совместных проектов, который сейчас обсуждается, – строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря. Необходимо увеличить грузооборот российских и туркменистанских портов на Каспии, расширить поставки железнодорожных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Важное место в двусторонних отношениях занимают партнёрские связи с российскими регионами. Тесные контакты с Ашхабадом поддерживает Санкт-Петербург. Стабильно высокую динамику сотрудничества демонстрирует Республика Татарстан. У Астраханской области много планов и проектов, в том числе в части налаживания регулярного морского сообщения между портами Оля и Туркменбаши. В целом порядка 60 российских субъектов активно взаимодействуют с Туркменистаном. Со многими из них заключены соглашения в торгово-экономической, научно-технической областях и многих других.

Подчеркну, Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Туркменистана. И мы намерены прилагать активные усилия для увеличения нашего взаимодействия.

Правительство России и государственные институты кредитно-экспортной поддержки будут оказывать предпринимателям необходимое содействие.

Россия готова упростить визовый режим для туркменских бизнесменов

Вместе с туркменистанскими коллегами мы готовы рассматривать и возможности упрощения процедур таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, смягчения визового режима для представителей деловых кругов.

В ходе этого форума рассчитываем услышать ваши идеи по формированию благоприятной бизнес-среды и стимулированию совместных проектов. Ведь именно вы, представители деловых кругов, лучше, чем кто- либо чувствуете факторы, сдерживающие предпринимательскую активность и инициативу.

Россия приглашает Туркменистан на свои международные экономические форумы

И пользуясь нашей встречей, хотел бы проинформировать о нескольких международных мероприятиях, запланированных в России в первом полугодии. Прежде всего приглашаем туркменистанских коллег принять участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир», который состоится в мае в Казани. Там можно будет обсудить направления сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, предпринимательская инициатива, индустрия высоких технологий, и многих других.

Насыщенная повестка ожидается в начале июня в Сочи. Там запланировано проведение заседаний Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета, международной выставки кооперационных проектов «Евразия – наш дом», а также Евразийского конгресса.

И конечно, приглашаю представителей деловых кругов и органов власти Туркменистана принять участие в середине июня в Петербургском международном экономическом форуме, одном из самых значимых деловых событий в мире.

Туркменистан и ЕАЭС

В завершение выступления хочу сказать несколько слов о перспективах нашего взаимодействия в региональном интеграционном формате. Мы видим заинтересованность Туркменистана в изучении сотрудничества в Евразийском экономическом союзе.

ЕАЭС доказал свою устойчивость и эффективность в самых непростых условиях, начиная с глобальных экономических кризисов и заканчивая пандемией коронавирусной инфекции. Подключение Туркменистана к процессам интеграции окажет позитивное влияние на экономику страны и будет полезно для всех стран «пятёрки». Позволит реализовывать многие важные для граждан наших государств проекты.

Дорогие друзья! Убеждён, что традиционно дружественные связи России и Туркменистана, стратегическое партнёрство, основанное на доверии, взаимном уважении и учёте интересов друг друга, послужат залогом качественного наращивания торгово-экономических связей на благо процветания наших стран. Хочу пожелать всем участникам форума продуктивной дискуссии, интересных деловых контактов и новых взаимовыгодных договорённостей.

Рустам Минниханов отметил немалый потенциал для развития туркмено-татарстанских связей

С приветственным словом к участникам форума обратился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов выразил благодарность Председателю Правительства России Михаилу Мишустину и Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за возможность участвовать в открытии туркмено-российского форума и поддержку в реализации совместных проектов и большое внимание к развитию межрегиональных связей.

Татарстан как один из ведущих промышленно развитых регионов Российской Федерации активно участвует в развитии сотрудничества нашими странами, подчеркнул Рустам Минниханов. Он напомнил, что в Туркменистане многие годы успешно работают ведущие компании Татарстана – такие, как «КАМАЗ», «Татнефть», Казанский вертолетный завод, КЭР-холдинг, судостроительная компания и другие. «Осуществлено исполнение по контрактам и поставкам автомобилей («КАМАЗ»), открыты автоцентры в городах Туркменистана – Туркменбаши, Мары, Туркменабате, кроме того, готовится к открытию еще один автоцентр в текущем году – в Дашогузе. Проводится работа по дальнейшему открытию новых проектов», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Что касается сотрудничества с КВЗ (Казанский вертолетный завод) , то в Туркменистан поступил медицинский вертолет «Ансат», предназначенный для оказания неотложной скорой помощи населению.

Зеленодольский завод им. Горького поставил в Туркменистан скоростные пассажирские суда, и далее есть планы по строительству контейнеровоза.

КЭР-холдинг взаимодействует с туркменскими партнерами по вопросам газотурбинных двигателей.

«Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа. Автомобиле-, авиа-, и судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агропромышленный комплекс и многие другие направления», – отметил Президент Татарстана.

В 2021 году объем нашего товарооборота составил 77, 5 млн. долларов США, сказал Рустам Минниханов, к сожалению пандемия и другие обстоятельства снизило объемы товарооборота, но активная работа по его росту продолжается.

«Я хотел был поблагодарить руководство Туркменистана в части открытия в Казани Генерального консульства, которое успешно работает. В Ашхабаде работает представительство Республики Татарстан. И конечно же я бы хотел поблагодарить руководство страны за то, что есть прямое авиасообщение с Туркменистаном. Важно и взаимодействие в области культуры, науки, спорта и туризма. Ежегодно растет число туркменских студентов, обучающихся в наших татарстанских вузах. В настоящее время их насчитывается 6 тысяч 212 человек. Это почти четверть всех иностранных студентов, которые учатся в республике», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов также акцентировал внимание на том, что Туркменистан уверенно занимает первую позицию по числу иностранных студентов в Республике Татарстан.

«Мы признательны туркменской стороне за поддержку татар, проживающих в Туркменистане, ориентировочно – около 15 тысяч человек. Также в Республике Татарстан мы уделяем большое внимание национально-культурной автономии туркмен. Их более 3 тысяч уже сегодня», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он пригласил туркменскую делегацию принять участие в Международном форуме «KazanSummit. Россия – Исламский мир», а также для участия и в других мероприятиях, которые проходят в республике.

Российские деловые круги предлагают Туркменистану новые сферы сотрудничества, готовы наращивать несырьевой экспорт

Сегодня важно найти новые точки соприкосновения российского и туркменского бизнеса, расширить уже существующие деловые связи, чтобы конвертировать их в конкретные проекты, рабочие места и прибыль бизнеса. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарном заседании форума.

По словам Решетникова, в 2022 году странам удалось успешно перестроить экспорт и импорт, увеличив показатели взаимной торговли.

В перспективе углублению бизнес-кооперации и росту инвестиций будет способствовать перезапуск Российско-Туркменского делового совета, заседание которого также запланировано в рамках программы форума.

«Форум в Ашхабаде показал, что бизнес нацелен работать не на процесс, а на результат. Компании выходят на конкретные решения. В рамках форума планируется подписать более 20 двусторонних документов. Безусловно, это результат работы всех наших диалоговых площадок, на которых совместными усилиями, на всех уровнях решаются вопросы сотрудничества двух стран», – заявил министр экономического развития РФ.

Решетников выразил готовность России наращивать объемы несырьевого экспорта в Туркменистан. Речь идет о продукции высокой сложности: химической, машинно-технической, трубной, нефтегазового оборудования, которая востребована для крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Туркменистане.

В свою очередь Россия, заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции, текстиля из Туркменистана.

Об интересе российских компаний к туркменскому рынку заявил и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

По его словам, более 60% товарооборота между странами представлено продукцией промышленных секторов двух стран: продукцией металлургической, машиностроительной, химической промышленности и других. “Необходимо отметить, что российские компании подходят к работе на туркменском рынке комплексно, и, помимо поставок техники и оборудования, особое внимание уделяют вопросам сервисного обслуживания, подготовки персонала и другим. Ярким примером такого подхода служит деятельность компании “Камаз”, которая развивает здесь не только сбытовую сеть, но и сеть по ремонту и обслуживанию автомобилей. И в планах – создание новых совместных предприятий по разным направлениям сотрудничества”, – цитирует ТАСС замминистра.

Груздев подчеркнул, что минпромторг России стремится к более глубокой производственной кооперации. Перспективны такие сферы, как металлургия, химическая промышленность, гражданское судостроение.

Группа Российского экспортного центра готова поддерживать новые масштабные проекты в Туркменистане в нефтегазовой сфере, а также проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Мы уже несколько лет успешно работаем с нашими коллегами и клиентами в Туркменистане. В том числе помогаем найти надежного российского поставщика, за счет специальной госпрограммы снижаем стоимость логистики и как следствие — повышаем эффективность сотрудничества российских и туркменских компаний, оказываем аналитическую поддержку и многое другое», – заявил она.

По словам Никишиной, сейчас стороны разрабатывают дальнейшие планы по реализации проектов в области нефтегазовой инфраструктуры, строительства вагоноремонтных мощностей и цифровых решений в образовании.

Российский экспортный центр (Группа РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки.

Одной и тем, затронутых в рамках обсуждений торгового сотрудничества, стал вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах.

«Что касается бизнеса, в настоящих условиях наиболее критично решение следующих насущных проблем. Во-первых, необходимо работать над совершенствованием сотрудничества в финансовой сфере: речь здесь идет не только о решении текущих проблем во взаиморасчетах, но и создании соответствующих условий для перехода в расчетах на национальные валюты. Во-вторых, необходимо последовательно работать над улучшением делового климата – это касается, прежде всего, устранения административных и таможенных барьеров. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании так называемого зеленого коридора для взаимных поставок российской и туркменской продукции», – сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин.

О туркмено-российском инвестиционном сотрудничестве

По данным министерства экономического развития России, сегодня в Туркменистане реализуется более 20 инвестиционных проектов с участием российского бизнеса на сумму около 3,5 млрд долларов.

Как заявил министр экономики и финансов Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, экономической деятельностью в Туркменистане занимаются 30 хозяйствующих субъектов с участием российского капитала. По состоянию дел на 1 января 2023 года на территории республики зарегистрировано 340 инвестиционных проектов с участием российского капитала на общую сумму, превышающую 3,5 млрд.долл.США, передает ТАСС.

По мнению туркменской стороны, озвученной Сердаровым, наиболее перспективными отраслями для инвестирования Туркменистан видит инновационные и высокотехнологичные отрасли, цифровые технологии, сотрудничество в отраслях переработки газа, нефти, сельскохозяйственного сырья.

«Считаем также необходимым объединить наши усилия по формированию товаропроводящей системы, которая позволит комплексно решать вопросы развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта. В связи с этим предлагаем рассмотреть гармонизацию законодательства в области цифровой торговли и связанных с ней сфер, проведение таможенных процедур, сертификации и других», – сказал министр.

«Учитывая стремительно растущую диверсификацию экономики Туркменистана и РФ, имеющийся ресурсный и кадровый потенциал, масштабы торгового и инвестиционного сотрудничества могут быть намного выше. Развитие совместных предприятий на территории Туркменистана может способствовать повышению кооперации и интеграции хозяйствующих связей наших стран», – заключил министр.

Туркмено-российское транспортное сотрудничество

ТАСС: Объем транзита российских грузов через Туркменистан в 2022 год вырос в четыре раза

Количество перевозимых через Туркменистан российских грузов в 2022 году, по предварительным данным, выросло в четыре раза по сравнению с уровнем предыдущего года. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

“Серьезную перспективу партнерства видим в транспорте и логистике. Особый приоритет здесь приобретает сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта и судостроении. Речь идет прежде всего о функционировании восточного маршрута международного транспортно-транзитного коридора “Север – Юг”. Мы работаем над этой темой с российскими партерами, в частности с руководством компании “РЖД”. <…> Увеличение транзитных перевозок российских грузов через Туркменистан в другие страны региона за прошлый год <…>, по предварительным итогам 2022 года мы имеем четырехкратное увеличение транзитных перевозок”, – сказал он.

Мередов особенно отметил, что перевозка контейнеров в рамках указанного транзита также кратно выросла. “В контексте логистического сотрудничества на Каспийском море подчеркиваем важность полноценного задействование перевозок между Туркменистаном и Россией по линиям портов Туркменбаши – Астрахань и Туркменбаши – Махачкала. С точки зрения увеличения и диверсификации взаимного товарооборота, в целом деловых связей между нашими странами видим хорошие перспективы участия туркменской стороны в деятельности особой экономической зоны “Лотос” в Астрахани”, – добавил он.

Международный транспортный коридор Север-Юг

«Наших предпринимателей привлекает огромный транзитный потенциал Туркменистана. Транспортный маршрут «Север-Юг» обеспечивает выход грузовых потоков из Северной Европы в Персидский залив, в порты Ирана и Индии, а маршрут «Восток-Запад» – удобен для транзита грузов из Южной и Центральной Европы в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Китай. Уникальное географическое положение страны делает Туркменистан важным транзитным хабом, способствует росту объемов торговли между нашими странами», подчеркнул министр экономического развития РФ Решетников.

Ключевым проектом для развития российско-туркменского партнерства, по его словам, является проект развития восточного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг». В условиях перестройки международной торговли он дает дополнительные возможности для развития многих стран.

«Тестовая отправка контейнерных поездов по восточному маршруту коридора «Север-Юг» показала, что груз доставляется на 3 дня быстрее, чем по традиционному морскому маршруту из черноморских портов. При этом стоимость перевозки сопоставима. Это в разы уменьшает расходы компаний и позволяет российской продукции выходить на рынки третьих стран через Туркменистан», – подчеркнул Максим Решетников.

Тема «раскатки» восточной ветки МТС Север-Юг детально была обсуждена на встрече

Гендиректора агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана Мамметхана Чакыева и главы РЖД Олега Белозёрова.

Олег Белозёров отметил, что объёмы грузовых перевозок в российско-туркменском сообщении в прошлом году по сравнению с 2021-м увеличились на 11 %. Контейнеров перевезено на 73,6 % больше, чем годом ранее.

Он также рассказал о мерах, предпринимаемых для наращивания грузопотоков по восточному маршруту МТС «Север – Юг». Вот основные:

совместно с туркменскими коллегами с октября прошлого года РЖД организовали регулярный ежемесячный сервис по перевозке контейнеров маршрутными поездами;

установили специальные тарифы на перевозки контейнеров из России в Иран транзитом по железным дорогам Туркменистана и Казахстана;

для полной реализации потенциала восточного маршрута планируется улучшать всю транспортно-логистическую цепочку: погрузку на терминалах в России, проследование через пограничные туркмено-иранские переходы, где осуществляется перегруз контейнеров на иранские вагоны колеи 1435 мм, обеспечение доставки груза до грузополучателей в Иране;

также РЖД везут неконтейнерные грузы, в частности, в Индию. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны;

рост объёмов перевозок потребует модернизации и строительства железнодорожной инфраструктуры Туркменистана, в чём РЖД готовы участвовать.

Кроме того, Мамметхан Чакыев и Олег Белозёров обсудили перспективы сотрудничества в сферах цифровизации, агрологистики и подготовки профессиональных кадров.

Российские компании электрифицируют железнодорожную линию Туркменбаши-Туркменабад

«Российские компании уже участвуют в модернизации маршрута на территории Туркменистана: электрифицируют железнодорожные линии протяженностью в 1000 км – «Туркменбаши-Ашхабад-Мары-Туркменабад», – сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Также, стороны выходят на подписание контракта по строительству участка автодороги от границы Казахстана до Туркменбаши.

По мнению Решетникова, перспективы дальнейшей «раскатки» маршрута должны быть поддержаны инвестициями.

Российские электробусы, корабли и авто вип-класса для Туркменистана

(по материалам агентства ТАСС)

“Камаз” поставил два электробуса собственного производства для испытаний в Туркменистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора “Камаза” Сергея Когогина.

“Сегодня “Камаз” является лидером в России по производству автобусов на электрической тяге. <…> Мы рады предложить эту технику Туркменистану, представить возможность оценить все ее преимущества. Поставлены два электробуса “Камаз” и ультрабыстрая зарядная станция для проведения тестовых испытаний техники в условиях климата Туркменистана. <…> “Камаз” готов осуществлять поставки электробусов в необходимых Туркменистану объемах”, – сказал он.

Российские верфи Санкт-Петербурга и Татарстана ведут переговоры с Туркменистаном о строительстве трех судов – двух паромов и одного сухогруза для Туркменистана.

Также татарстанская корпорация “Ак Барс” планирует совместно с туркменским судоремонтно-судостроительным заводом “Балкан” построить два сухогруза. “Между нашим судостроительным заводом “Балкан” и корпорацией “Ак Барс” был подписан совместный меморандум о строительстве двух сухогрузов. В настоящее время осуществляются процедуры для составления контракта и начала реализации этого проекта”, – сообщил директор агентства транспорта и связи при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

Министерство промышленности Татарстана планирует подготовить предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей представительского класса Aurus. Об сообщил заместитель премьер-министра – министр промышленности Татарстана Олег Коробченко.

«Нам нужно встретиться с руководством Туркменистана и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться: это будут наши автомобили Aurus и бронированные, и обычные в классе седан», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Туркменистан и Россия обсудили весь спектр энергетического сотрудничества – от ископаемого топлива до мирного атома

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак встретился с вице-премьером, курирующим нефтегазовый сектор Туркменистана, Шахымом Абдрахмановым.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, стороны обсудили взаимодействие России и Туркменистана в нефтегазовой сфере, электроэнергетике, в области возобновляемых источников энергии и мирного атома.

Российские компании предлагают свои услуги в области модернизации электроэнергетической системы Туркменистана с привлечением российских подрядчиков по поставке оборудования. Нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане.

В частности, российские компании могут принять участие в строительстве подземных газовых хранилищ в Туркменистане, сообщил Новак в эфире телеканала “Россия-24”.

Также обсуждалось взаимодействие в области поставок нефти и газа, строительства газовой инфраструктуры, сохранения экологической безопасности в Каспийском море.

Мишустин посетил Совместную туркмено-российскую школу имени А.С.Пушкина

Михаил Мишустин посетил Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу имени А.С.Пушкина.

Он побеседовал со старшеклассниками, расспросив их о планах на будущее.

В конце встречи, исполняющая обязанности директора школы Ирина Куминова обратилась к Мишустину с просьбой оказать содействие в строительство нового корпуса для начальной школы.

Председатель правительства поручил вице-премьеру Марату Хуснулину, отвечающему за строительный сектор, и министру просвещения подключиться к решению данного вопроса.

Школа функционирует на основании соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана об открытии в Ашхабаде Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина от 21 января 2002 года.

Обучение в школе проводится по российским государственным образовательным стандартам. Ведутся факультативы по химии, биологии, физике, математике и английскому языку. Действуют спортивные, хоровые и хореографические кружки, шахматная студия, кабинет журналистики, музей А.С.Пушкина, студия сценического мастерства. Выпускникам школы выдается аттестат установленного в Российской Федерации образца.

Конкурс на зачисление в школу ежегодно составляет 8-10 человек на место. Количество учащихся в 2022/23 учебном году составляет 1 526 человек. ///nCa, 20 января 2023 г. (источник фото – официальные сайты правительства России и Президента Татарстана)