В Кыргызстане обсудили развитие мультимодального соединения между АТР и Европой

30 июня в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялась шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций по развитию международного мультимодального маршрута «Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция – Европа», сообщает пресс-служба Кыргызских железных дорог.

Участие в совещании приняли руководители и представители железнодорожных ведомств Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Турции, а также логистической компании Азербайджана.

Генеральный директор ГП «НК» Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев подчеркнул важность мероприятия, которое позволит расширить спектр охвата грузоперевозки в странах АТР.

«Практика ежегодных встреч показывает, что проект развития Маршрута значительно расширил свои границы и уже выполняет роль эффективной площадки для решения текущих вопросов укрепления взаимодействия между железнодорожными администрациями, логистическими компаниями и другими участниками маршрута», – сказал он.

Участники обсудили текущие итоги реализации проекта международного мультимодального маршрута. Стороны отметили, что скоординированные меры и взаимодействие всех участников коридора способствует развитию Маршрута, увеличению объёмов грузоперевозки, ускорению пропуска контейнерных поездов и организации комбинированных перевозок грузов по данному маршруту.

По итогам мероприятия подписан протокол, в котором обозначены меры, направленные на дельнейшее развитие мультимодального маршрута.

Первая встреча, которая положила начало реализации идеи данного коридора, комбинирующего автомобильные и железнодорожные перевозки, состоялась в Ташкенте в 2019 году. Тогда стороны договорились развивать международный мультимодальный маршрут «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа» с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и применении унифицированных, конкурентоспособных тарифов (включая тарифы на морские фидерные перевозки). Географически маршрут пролегает следующим образом: Кашгар – Ош (Кыргызстан, с привлечением автомобильного транспорта) – Андижан (Узбекистан) – Фараб – порт Туркменбаши (Туркменистан) – порт Алят (Азербайджан) – Гардабани (Грузия) – порты Грузии – Карс (Турция) – порты Турции.

Маршрут призван увеличить объем торговли между странами Европейского и Азиатского континента, Центральной Азии и Закавказья. ///nCa, 2 июля 2022 г.