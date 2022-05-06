Состоялась церемония передачи видеоматериалов и контракта на трансляцию многосерийного телевизионного сериала «Гочисо-сан» («Спасибо за угощение»)

5 мая 2022 года в Государственном комитете по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана состоялась церемония передачи видеоматериалов и контракта на трансляцию японского многосерийного телесериала «Гочисо-сан» Послом Хироюки Ямамото Председателю комитета Арслану Аширову.

«Гочисо-сан» — популярный сериал, который транслировался по всей Японии с 2013 по 2014 год и получил положительные отзывы. Действие этой драмы происходит в Токио и Осаке с конца эпохи Мэйдзи до начала послевоенного периода, и затрагивает универсальную для людей тему аппетита и любви. Название «Гочисо-сан» — это фраза, которую японцы произносят вслух или в своем сердце после еды в знак благодарности. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном и эта постановка, любезно предоставленная Японским Фондом, будет транслироваться в Туркменистане, начиная с лета этого года. Мы надеемся, что как можно больше людей посмотрят эту высоко оцененную драму./// nCa, 6 мая 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане)