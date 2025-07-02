Телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Казахстана: Обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и подготовка к LLDC 3

2 июля 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Выражена обоюдная готовность всемерно содействовать укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Туркменистаном, а также реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Также министры рассмотрели график предстоящих мероприятий в текущем году и обсудили вопросы подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). ///nCa, 2 июля 2025 г.