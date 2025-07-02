В Азербайджане проводятся знаковые мероприятия ОЭС, направленные на развитие регионального сотрудничества и устойчивого развития

1-2 июля 2025 года в Азербайджане состоялись три ключевых мероприятия в рамках Недели Организации экономического сотрудничества (ОЭС) накануне 17-го саммита ОЭС. Первый Молодежный ОЭС-форум в Агдаме, 6-й ОЭС-бизнес-форум в Шуше и Первый ОЭС-женский форум в Лачине собрали лидеров, предпринимателей и активистов для обсуждения вопросов расширения прав и возможностей молодежи, продвижения торговли и гендерного равенства в соответствии с видением ОЭС об устойчивом и процветающем будущем к 2035 году.

Первый молодежный экологический форум: расширение прав и возможностей следующего поколения

1 июля 2025 года в Агдаме состоялся первый молодежный экологический форум на тему “Повышение роли молодежи в построении устойчивого будущего, не подверженного влиянию изменения климата”, на котором присутствовали молодые лидеры из стран – участниц ОЭС. Целью форума было повышение осведомленности о региональных проблемах, укрепление сотрудничества и разработка практических политических рекомендаций для достижения стратегических целей ОЭС на 2035 год.

Дискуссии были сосредоточены на трех ключевых областях: экономическом и торговом сотрудничестве, устойчивом развитии и технологиях, а также развитии человеческого потенциала.

Участники рассмотрели возможности для внутрирегиональной торговли, молодежного предпринимательства и цифровой экономики, а также вопросы устойчивого к изменению климата развития с помощью искусственного интеллекта и цифровой трансформации. На форуме также особое внимание уделялось образованию, здравоохранению, мобильности молодежи и культурным связям для укрепления региональных связей.

Генеральный секретарь ОЭС д-р Асад М. Хан подчеркнул важность расширения прав и возможностей молодежи посредством образования, предпринимательства и гражданской активности для обеспечения устойчивого развития, экономического роста и регионального сотрудничества. Д-р Хан подтвердил приверженность ОЭС созданию инклюзивной среды, в которой голоса молодежи не только будут услышаны, но и будут учтены, прокладывая путь к процветающему и единому будущему региона.

6-й бизнес-форум ОЭС: Стимулирование торговли и инвестиций

2 июля 2025 года в историческом городе Шуша состоялся 6-й ОЭС-бизнес-форум на тему “Содействие инвестициям и торговле как катализатор устойчивого развития в ОЭС-регионе”. В мероприятии, организованном Азербайджанским Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Секретариатом ОЭС, Торгово-промышленной палатой ОЭС (ECO-CCI) и Министерством экономики, приняли участие 200 представителей бизнеса и 94 компании из Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турция, Узбекистан и Иран.

На форуме был подчеркнут экономический потенциал региона ОЭС, доля которого в мировой торговле достигла 4,4% (1,07 трлн долларов) в 2024 году, хотя внутрирегиональная торговля остается на уровне 8,8%.

Эльнур Алиев, первый заместитель министра экономики Азербайджана, подчеркнул, что торговля и инвестиции являются преобразующими факторами устойчивого развития.

Доктор Асад М. Хан призвал к более тесному сотрудничеству для раскрытия экономического потенциала региона, отметив при этом усилия Турции по продвижению Соглашения о экологической торговле (ECOTA).

Сетевые сессии в формате B2B, а также обсуждения в сфере государственно-частного партнёрства способствовали содержательному диалогу по вопросам развития инфраструктуры, внедрения инноваций и стимулирования экономического роста. В ходе форума была подчеркнута важность снижения торговых барьеров и распространения передового опыта, что, в свою очередь, способствует углублению экономической интеграции в регионе Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Первый женский форум ОЭС: Продвижение гендерного равенства

В Лачине на Первом Женском форуме ОЭС собрались официальные лица, эксперты и активисты, чтобы обсудить роль женщин в развитии человеческого потенциала, устойчивости к изменению климата и участии в экономической деятельности. На панельных заседаниях обсуждался вклад женщин в борьбу с изменением климата, развитие городов и устойчивое развитие, особое внимание уделялось образованию, технологиям и равным возможностям.

Бахар Мурадова, председатель Государственного комитета Азербайджана по делам семьи, женщин и детей, охарактеризовала форум как потенциальный катализатор регионального сотрудничества в области гендерного равенства. “Расширение участия женщин в экономической деятельности является четким показателем общественного развития”, – сказала она, отметив инициативы Азербайджана в области доступного финансирования, повышения квалификации и поддержки женщин-предпринимателей в сельской экономике. Она также отметила растущую роль женщин в науке, технологиях и инновациях как движущей силы общества.

Заместитель Генерального секретаря ОЭС Силапберди Нурбердыев сказал, что поддержка женщин не ограничивается традиционной ролью. “Мы должны распространить эту поддержку и на современные сектора. Сегодня женщины играют важную роль в процессах принятия решений по всему миру, и ОЭС активно работает над поддержанием этой тенденции”.

Он также подчеркнул необходимость расширения прав и возможностей женщин для решения климатических проблем и участия в “зеленой” экономике. “Мы должны создать больше возможностей для участия женщин в борьбе с изменением климата, поддержать их роль в развитии устойчивой экономики и усилить их присутствие в науке, технике и инновациях”. ///nCa, 2 июля 2025 г.