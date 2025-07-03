Туркменистан присоединяется к глобальным усилиям по охране здоровья океана на Ассамблее МОК ЮНЕСКО

С 25 июня по 3 июля 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит 33-я Сессия Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО — одно из ключевых международных мероприятий по вопросам исследования и сохранения океанов.

Накануне, 24 июня, состоялась 58-я Сессия Исполнительного совета МОК. В рамках мероприятия прошли тематические научные сессии и специальные встречи, направленные на укрепление международного сотрудничества в области мониторинга состояния океанов, прогнозирования последствий климатических изменений и защиты морской среды.

В работе сессий приняла участие делегация Туркменистана в составе Директора Института Каспийского моря Туркменистана Мырата Атаджанова, Чрезвычайного и Полномочного Посла, Постоянного Представителя Туркменистана при ЮНЕСКО Максата Чарыева, а также дипломата договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Туркменистана Кемала Гараева.

Туркменистан последовательно демонстрирует приверженность международным инициативам по сохранению морских экосистем, развитию научных исследований и укреплению международного сотрудничества в области океанографии. Особое внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов, в том числе с учётом уникального значения Каспийского моря для региона.

Путём активного участия в работе МОК, Туркменистан стремится развивать научно-технический потенциал, способствовать углублению международного научного диалога и вносить вклад в достижение Целей устойчивого развития, связанных с охраной океанов и морей.

Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО — специализированный межправительственный орган системы ООН, созданный в 1960 году, который координирует международные усилия по изучению океанов, развитию систем раннего предупреждения и содействует устойчивому использованию морских ресурсов. ///nCa, 3 июля 2025 г.